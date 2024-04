JO 2024 : quels sont les dispositifs déployés pour les visiteurs en situation de handicap ?

Le gouvernement a dévoilé ce mardi 30 avril les contours des dispositifs mis en place pour les personnes en situation de handicap qui se rendront à Paris cet été pour profiter des Jeux olympiques et paralympiques.

Un accueil plus inclusif pour Paris 2024. Ce mardi 30 avril, le gouvernement a dévoilé une série d'infographies animées disponibles ici, dédiées à informer les personnes en situation de handicap sur leur accessibilité aux Jeux.

Ces vidéos informatives donnent aux visiteurs concernés de nombreuses informations utiles, de leur arrivée en avion ou par train, à leur arrivée sur les sites de compétition.

Une assistance dès l'aéroport ou la gare

Les touristes en situation de handicap qui arriveront en avion dans la capitale peuvent bénéficier d'un service Assistance Mobilité, mis en place par le groupe Aéroports de Paris. Ce service vous accompagnera à Paris Charles-de-Gaulle ainsi qu’à Paris Orly.

Les visiteurs concernés arrivant en train pourront, quant à eux, bénéficier du service Assist’enGare de la SNCF par deux canaux : via le site Gare & Connexions ou par téléphone, en composant le numéro 3212, de 8h à 20h, au plus tard 24 heures avant le départ. Les personnes sourdes et malentendantes peuvent aussi réserver via un centre relais.

100% des bus et tramways accessibles

Afin d’anticiper la vie sur place - restaurants, magasins, etc. - la plate-forme collaborative Accès Libre recense plus de 400.000 établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une fois sur le site, la page propose de «contribuer», ou de «rechercher» un endroit, en fonction de son handicap et de sa localisation.







Pendant cette période de Jeux Olympiques et Paralympiques dans les transports en commun, les personnes à mobilité réduite pourront compter sur 100% des lignes de bus parisiennes, des gares et stations de tramway et des arrêts des lignes A et B du RER qui leur seront accessibles.

Côté métro, seule la ligne 14 est entièrement adaptée aux personnes à mobilité réduite. Les personnes concernées souhaitant rechercher un itinéraire spécifique prenant compte de toutes ces données doivent aller sur le site d’Île-de-France Mobilités.

Navettes, zones de dépose et «toutou bars»

Pour se rendre sur les sites de compétition des JO, les personnes en situation de handicap peuvent commander l’un des 1.000 taxis verts accessibles, ou bien utiliser les navettes accessibles Île-de-France Mobilités depuis les huit grandes gares parisiennes : Paris Austerlitz, Paris Bercy, Paris Gare de l’Est, Paris Gare de Lyon, Paris Gare du Nord, Paris Montparnasse, Paris Saint-Lazare, et Rosa-Parks, située dans le 19e arrondissement.

Aux abords de ces sites de compétition se trouvent des zones de dépose, de reprise et de stationnement, dédiées à prendre en charge les personnes munies d’une pièce justificative de leur handicap et d’un billet.

Ces zones sont à destination des véhicules de particuliers mais aussi aux taxis et voitures de transports, avec chauffeurs.

Sur les sites de compétition, tous accessibles aux personnes en situation de handicap, des files leur seront réservées. Ces sites seront tous pourvus d’espaces d’accueil mais aussi de «toutou bar», pour les chiens guides.

Pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent profiter à distance des JO, diffusés sur France Télévisions, ils pourront profiter de 100% des contenus diffusés en sous-titrages.

«De plus, la cérémonie d’ouverture et sept heures d’épreuves quotidiennes, seront proposées en oralisation et en direct à l’intention des malvoyants», précise le gouvernement.