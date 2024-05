Béatrice Brugère : «Le problème de la justice des mineurs, c'est qu'on est sur des totems et des tabous en permanence»

«Le problème de la justice des mineurs, c'est qu'on est sur des totems et des tabous en permanence», a regretté ce mercredi sur CNEWS Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat FO magistrats.

La magistrate Béatrice Brugères était l’invitée de la Grande Interview CNEWS-Europe1 ce mercredi 1er mai. La secrétaire générale du syndicat FO magistrats a évoqué le difficile problème de la délinquance des mineurs.

La magistrate a rappelé le rapport du Sénat d’octobre 2021 sur la prévention de la délinquance, qui déclarait «que les chiffres et les statistiques» sur le sujet «ne sont pas fiables». Pour Béatrice Brugères, «c’est une photographie partielle, voire partiale. Ce sont de vagues indicateurs.».

«On légifère à l’aveugle. On vient encore de réformer il y a à peine deux ans le code justice des mineurs et on n’arrête pas de le réformer. Donc, on légifère à l’aveugle, il n'y a pas d’analyse criminelle», a-t-elle déploré.

«On a tiré la sonnette d’alarme mais le problème de la justice des mineurs, c’est qu’on est sur des totems et des tabous en permanence, c’est-à-dire qu’il y a des idées toutes faites, il y a des espèces de dénis et on a l’impression qu’il faut toujours faire la même chose», a ajouté la secrétaire générale du syndicat FO magistrats.

«Or faire toujours la même chose produit ce que l’on constate aujourd’hui, c’est-à-dire une délinquance des mineurs qui est de plus en plus violente, qu’on n’arrive pas à stopper et des juges des enfants qui sont débordés», a-t-elle conclu.