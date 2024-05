Karl Olive : «Il ne se passe pas une journée sans que La France insoumise ne vienne bousiller l’outil démocratique français»

«Il ne se passe pas une journée sans que La France insoumise ne vienne bousiller l’outil démocratique français», a déploré ce jeudi sur CNEWS Karl Olive, député Renaissance des Yvelines.

Karl Olive était l’invité de la Grande Interview de CNEWS et Europe 1 ce jeudi 2 mai. Le député Renaissance des Yvelines est revenu sur les polémiques qui touchent La France insoumise.

Ce 1er mai, lors des manifestations de la Fête du Travail à Saint-Etienne, la tête de liste du Parti socialiste aux élections européennes, Raphaël Glucksmann, a dû être exfiltré après avoir été visé par des manifestants, dont certains arboraient le drapeau palestinien. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a été accusée d’avoir attisé la colère d’une partie de la gauche contre le socialiste.

«Je tiens d’abord à apporter mon soutien à Monsieur Glucksman parce que c’est insupportable. De la même manière que j’apporte mon soutien à ces meetings qui ont été interrompus pour des candidats de LFI», a débuté Karl Olive.

Néanmoins, le député de la majorité a apporté une nuance, «je remarque que depuis le début de cette XVIe législature, en juin 2022, il ne se passe pas une seule journée sans que La France insoumise ne vienne bousiller l’outil démocratique français».

«Il y a une grosse responsabilité» de lFI

«Quand Jean-Luc Mélenchon dit que la police tue, que les journalistes sont des feignants, que les chefs d’entreprises sont des salopards. Comment voulez-vous que ce soit reçu sur le terrain ?», a déploré Karl Olive.

Pour l'élu, «il y a une grosse responsabilité» de La France insoumise «et on voit bien ce ruissellement de haine qui vient irriguer notamment nos quartiers populaires et c’est insupportable. Des mensonges n’entraînent pas des vérités et pourtant, c'est ce que nous vivons au quotidien».

Après la convocation de Mathilde Panot et Rima Hassan pour apologie du terrorisme, La France insoumise a dénoncé une censure. Lors des questions au gouvernement de ce mardi, un échange tendu a eu lieu entre Éric Dupond-Moretti et le coordinateur du parti Manuel Bompard. «Vos amis, ce sont les mollahs, vous devriez avoir honte», avait alors déclaré le garde des Sceaux.

Réagissant à ces propos, Karl Olive a déclaré comprendre la colère du ministre de la Justice et a estimé que La France insoumise était «dans la provocation » et n’attendait «qu’une chose, c’est qu’il y ait un dérapage».

«Forcément un moment donné, cela crée des incidents, parfois des accidents, parfois des choses qui ne sont absolument pas montrables au sein même de l’Hémicycle et qui ne sont certainement pas qu’attendent les Français sur le terrain», a-t-il conclu.