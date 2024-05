Orages : les images impressionnantes de la tour Eiffel frappée par la foudre cette nuit

La nuit dernière, un temps orageux a frappé l’Île-de-France. Sur les réseaux sociaux, les Parisiens ont partagé les images spectaculaires de la tour Eiffel touchée de plein fouet par la foudre.

Un décor apocalyptique. Alors que de violents orages sévissaient dans le ciel de la capitale dans la nuit du mercredi 1er à jeudi 2 mai, la tour Eiffel a été frappée par la foudre. L’impressionnant spectacle a été immortalisé par de nombreux Parisiens, qui se sont empressés de partager les images sur les réseaux sociaux.

Sur son compte X, anciennement Twitter, le photographe Kulik Bertrand a partagé des clichés et une vidéo de la Dame de fer percutée en son sommet par la foudre, permettant aux internautes de découvrir la scène à l'abri des intempéries.

Ce phénomène est impressionnant, mais il n’est pas rare. Selon le site officiel de la tour Eiffel, le monument est touché en moyenne 5 fois par an par la foudre. En tant que point le plus élevé de Paris et construit en fer puddlé, un matériau considéré comme très conducteur, c’est une cible facile pour les décharges électriques aériennes.

Mais les impacts de la foudre sur la Dame de fer ne sont pas dangereux. En effet, dès sa construction, Gustave Eiffel a fait installer 4 paratonnerres à son sommet, afin d’assurer la dispersion de l’électricité en toute sécurité.