Violents orages : une femme décède dans l'Aisne à la suite d'une coulée de boue

Une femme âgée de 57 ans est décédée la nuit dernière dans l'Aisne à la suite d'une coulée de boue, a annoncé la préfecture dans un communiqué publié ce jeudi.

Un ruissellement mortel. Un épisode orageux a touché l’Aisne dans la nuit de mercredi 1er à jeudi 2 mai, engendrant un phénomène de coulée de boue et touchant plusieurs habitations dans la commune de Courmelles. Une femme âgée de 57 ans est décédée. Son conjoint, blessé, a été transporté à l’hôpital, a indiqué la préfecture de l’Aisne ce jeudi.

Un événement «intense et très localisé de précipitations», pour lequel le département de l’Aisne était placé en vigilance orange pour «orages», a provoqué un important ruissellement et une coulée de boue aux alentours de minuit.

Près de 56 sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aisne ont été déployés pour cette intervention, en plus des services de secours et de la gendarmerie du département.

Le préfet, Thomas Campeaux, a exprimé «toutes ses condoléances à la famille et aux proches» de la quinquagénaire décédée, avant d’assurer de sa solidarité les sinistrés et les habitants de la commune.

Pour venir en aide aux victimes du ruissellement et de la coulée de boue, le maire de Courmelles, Arnaud Svrcek, a déclenché son plan communal de sauvegarde et mis en place un centre d’accueil.