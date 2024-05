Chrétiens d'Orient : une journée mondiale de prière et de communion organisée ce dimanche

Lancée en 2018 par L’Œuvre d’Orient, la journée mondiale dédiée qui a lieu ce dimanche 5 mai entend créer un lien entre chrétiens d’Orient et d’Occident grâce à plusieurs initiatives organisées partout en France et notamment une grande prière.

C’est dans un contexte marqué par le conflit entre Israël et le Hamas que l’organisme L’Œuvre d’Orient organise ce dimanche la septième édition de sa journée des Chrétiens d’Orient. Lancée en 2018, cette initiative a pour objectif de créer un lien entre chrétiens d’Orient et d’Occident.

«Par cette journée, il s’agit de mieux connaître les origines du christianisme et de rencontrer des chrétiens issus des différentes Églises catholiques. Les communautés chrétiennes d’Orient de leur côté prieront spécialement pour la France», indique, par exemple, l'Église catholique des Yvelines dans un communiqué.

Ainsi, «syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malankares, syro-malabares, chaldéens, arméniens et latins» se tiendront «en communion de prière avec tous les chrétiens orientaux» et partageront des moments organisés dans toute la France.

Un programme chargé

Sur le site dédié, une carte répertoriant les paroisses participantes permet de visualiser les événements entourant cette journée. À Paris, stands et boutique seront installés sur le parvis de Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement tandis qu’une messe annuelle télévisée - retransmise en direct sur CNEWS - et un concert se tiendront aux abords de l’église.

À Lourdes – reconnu pour ses guérisons miraculeuses -, une prière «avec la participation de la chorale gréco-catholique en présence des différentes communautés orientales» est organisée à partir de 15h à l’église Paroissiale du Sacré-Cœur. Pique-nique, conférences ou encore expositions se tiendront également dans plusieurs villes comme à Sotteville-lès-Rouen, Souvigny ou Colmar.

Né au Ier siècle au sein du judaïsme marqué par plusieurs courant de pensée, le christianisme se construit au cours de plusieurs années pour finalement devenir la religion officielle de l’Empire romain en 392.

Aujourd’hui, ils sont encore entre 10 et 15 millions chrétiens d’Orient, mais beaucoup d’observateurs craignent leur disparition en raison des persécutions qu’ils subissent. «En l’espace d’une génération, la population chrétienne d’Irak a diminué de plus de 90%», soulignait par exemple un rapport de l’Aide à l’Église en détresse (AED) publié en 2019.