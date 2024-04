Voyage du pape François à Venise : arrivée en hélicoptère, messe place Saint-Marc... Tout savoir sur sa visite italienne ce dimanche

Le pape François effectue son premier déplacement de l'année 2024, ce dimanche 28 avril, à Venise. Le souverain se rendra dans de nombreux lieux, dont la place Saint-Marc.

Une visite historique du Pape dans la cité des Doges. Ce dimanche 28 avril, le pape François se rend dans la ville de Venise pour son premier voyage de l’année. Au cours de ce déplacement, le souverain pontife aura un programme assez chargé.

Le pontife effectuera les 400 km qui séparent Rome de Venise en hélicoptère, pour une durée de vol estimée à 1h30. Son arrivée est prévue sur la place centrale de la Maison de réclusion pour femmes de l’île de la Giudecca, au sud du centre historique, aux alentours de 8h30.

Le pape sera accueilli par le commandant de la police pénitentiaire, par la responsable des prisons de Vénétie et par Monseigneur Francesco Moraglia, patriarche de Venise depuis 2012. Il rencontrera les prisonnières et le personnel dans la cour de la prison.

Ensuite, il rejoindra l’église de la Madeleine, située à l’intérieur du centre et échangera avec plusieurs artistes qui ont leurs œuvres exposées dans le pavillon national du Vatican, à l’occasion de la Biennal de Venise, et prononcera un second discours.

Un retour au Vatican prévu en début d'après-midi

Le pontife quittera ensuite l’île de la Giudecca en vedette rapide pour rejoindre «La Salute», célèbre basilique de marbre blanc construite au 17e siècle pour remercier la Vierge Marie d’avoir protégé Venise contre une épidémie de peste. Il y rencontrera une délégation de jeunes de la région et prononcera un troisième discours.

Après ce discours, le pape François se déplacera jusqu’à la place Saint-Marc afin de célébrer la messe dominicale et prononcera l’homélie, ainsi que la prière mariale du temps de Pâques, avant de se recueillir dans la basilique Saint-Marc devant les reliques de l’Évangéliste, patron de la cité.

Le retour de sa Sainteté au Vatican est prévu pour 14h30, avec un départ depuis la prison pour femmes de la Giudecca à 13h.