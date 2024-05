Des boulangers ont battu le record du monde de la plus grande baguette ce dimanche

Douze boulangers ont réussi l'exploit de battre le record du monde de la plus grande baguette, anciennement détenu par l'Italie, ce dimanche 5 mai, à Suresnes (Hauts-de-Seine) en réalisant une baguette de 140,53 mètres de long.

Un concours qui ne pouvait pas mieux représenter la France. Ce dimanche, la ville de Suresnes a organisé le «Baguette Show», en collaboration avec la Confédération nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française et Nutella. L’objectif ? Cuire une baguette de plus de 132,62 mètres de long, soit le record détenu par des boulangers italiens depuis le 16 juin 2019.

Ainsi, douze boulangers, dont cinq suresnois, ont su relever le défi en fabriquant la plus longue baguette du monde, mesurant 140,53 mètres de long.

Outre la longueur, la qualité de la baguette comptait également. La pâte est en effet «pétrie, façonnée sur place puis cuite devant le public dans un four roulant sous tente», avait précisé le site de la ville.

Plus de dix heures de travail

Et pour cela il n’y a pas d’ingrédient secret, simplement de la farine de blé, de l’eau, de la levure et du sel. Pour atteindre le record, il a fallu au total dix heures, 90 kilos de farine, 60 litres d’eau, 1,2 kilo de sel et 1,2 kilo de levure

À noter que l’événement était animé par Alex Goude et a comporté des animations ludiques et pédagogiques, ainsi qu’une restauration éphémère riche en chocolat compte tenu du sponsor.