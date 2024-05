Frères musulmans : le gouvernement va-t-il enfin lancer son offensive contre l’islamisme ?

Dans les colonnes du Journal du Dimanche publié ce dimanche 5 mai, Gérald Darmanin a appelé à un «sursaut européen» face à la montée des Frères musulmans, «un projet politique» qui viserait, selon le ministre de l’Intérieur, «à rendre la société charia-compatible en redéfinissant les normes sociales, peu à peu».

Ce dimanche 5 mai, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a fait la Une du Journal du Dimanche (JDD). En cause, le locataire de la place Beauvau compte lancer son «offensive publique contre l’islamisme». Dans le viseur de l’exécutif, l’organisation jugée «dangereuse» des Frères musulmans.

La réalité de la menace que représente cette confrérie en France fera l’objet d’un rapport public, rédigé prochainement. Mais, pour l’exécutif, les Frères musulmans sont «actifs» dans l’Hexagone.

«Ils attaquent tous les pans de la société et se constituent en réseau : le sport, l’Education, la médecine, la justice, les organisations syndicales et étudiantes (…). Ils donnent des consignes de vote, soutiennent des commerces communautaires, usent d’une rhétorique anti-française», a affirmé le ministre.

100.000 adeptes aujourd'hui contre 50.000 en 2019

«Regardez à quelle vitesse nous avons adopté le mot islamophobie dans notre vocabulaire quotidien. Ce mot est le leur, et il recouvre leur stratégie première, celle de la victimisation», a ajouté Gérald Darmanin.

Pour autant, le locataire de la place Beauvau tempère, indiquant que cette confrérie n’est «ni un courant de l’islam, ni une interprétation de la religion» mais bien «un projet politique» qui viserait, selon lui, à «rendre la société charia-compatible en redéfinissant les normes sociales peu à peu».

Les Frères musulmans compteraient 100.000 adeptes aujourd'hui contre 50.000 en 2019. Ces chiffres ont été dévoilés par le renseignement territorial, et ont poussé le ministre de l’Intérieur à appeler à un sursaut européen afin de combattre cette idéologie islamiste.

«De plus en plus de pays européens ouvrent les yeux et rejoignent cette lutte, mais il faudrait une véritable révolution philosophique des institutions européennes», a déclaré Gérald Darmanin.