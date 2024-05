Météo : voici les 11 départements placés en vigilance jaune pluie et innondation ce lundi

Ce lundi 6 mai, Météo-France a classé 11 départements en vigilance jaune «pluie-inondation». Voici les départements concernés.

Les parapluies sont de sortie. 11 départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques de pluies et d’inondations par Météo-France.

L’est de la France est particulièrement concerné. Sont sous surveillance : la Haute-Marne, l’Yonne, la Côte-d’Or, la Nièvre ou encore la Saône-et-Loire.

©Météo-France

L’Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, le Cantal et la Haute-Loire sont également touchés par cette vigilance jaune «pluie-inondation».

Selon les prévisions de Météo-France, cette alerte devrait prendre fin en début d’après-midi, après 15h.

Côté températures, entre 7 et 13 degrés sont attendus ce lundi matin et au meilleur de la journée, les températures maximales ne devraient pas dépasser les 14 à 18 degrés en moyenne, avec tout de même 18 à 21 degrés sur le littoral méditerranéen et jusqu'à 26 degrés dans l'ouest de la Corse.