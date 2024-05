Jean-Pierre Farandou : le PDG de la SNCF sera remplacé après les Jeux olympiques

Le gouvernement a annoncé, ce mardi 7 mai, que le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, quittera son poste, qu’il occupait depuis 2019, une fois les Jeux olympiques terminés.

Il n’y aura pas de second mandat pour le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Sa mission prendra fin à l’issue des JO, «afin de garantir la bonne organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques», a annoncé le gouvernement ce mardi.

«La présidente de l’Assemblée nationale (Yaël Braun-Pivet) et le président du Sénat (Gérard Larcher) seront saisis par le président de la République du nom du successeur envisagé de M. Jean-Pierre Farandou après la compétition, comme le détaille le communiqué.

Cette annonce intervient peu de temps après la polémique qui a entouré les «retraites anticipées», qui accordent le droit à une cessation anticipée d'activité aux cheminots et contrôleurs embauchés avant 2020. Si cette nouvelle avait ravi les syndicats, on ne pouvait pas en dire de même pour les politiques. Jean-Pierre Farandou a notamment été placé au centre des critiques, accusé d'avoir «acheté la paix sociale sur le dos des contribuables et des usagers» en permettant «le contournement de la réforme des retraites», comme l'avait dénoncé Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat sur CNEWS.