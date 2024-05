Pont du 8-Mai et de l'Ascension : avion, train... Quelles sont les perturbations prévues dans les transports

Les jours fériés de mai sont souvent marqués par de longs ponts mais malheureusement, ils riment souvent avec grève. Le point sur la situation pour le week-end de l'Ascension.

Le long pont du 8-Mai et de l'Ascension arrive à grands pas. Si Bison Futé a déjà prévu de forts embouteillages ce mardi soir et mercredi dans la journée, qu'en est-il du train et de l'avion ?

Pas de grève à la SNCF

Ceux qui ont décidé de se déplacer via le train peuvent se détendre. En effet, si les 4 syndicats de la SNCF avaient annoncé un préavis de grève pour le mois de mai, qui devait considérablement troubler les longs week-ends de ce mois, un accord a finalement été trouvé avec la direction le 22 avril dernier.

Cet accord va permettre une amélioration du dispositif de retraite anticipée des cheminots. Largement critiqué par une partie de la classe politique qui voit un contournement de la réforme des retraites, il a tout de même permis la levée du préavis de grève.

Ce mardi 7 mai, Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a été convoqué par le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, pour répondre aux critiques sur cet accord. Au sortir de ce rendez-vous, il a été indiqué que Jean-Pierre Farandou ne serait pas reconduit pour un second mandat et quitterait ses fonctions après la fin des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Cependant, cette annonce ne devrait pas remettre sur le tapis l'option d'une grève lors du week-end de l'ascension.

Un trafic perturbé dans les airs

Si les voyages en train sont exempts de grève, cela n'est pas le cas du côté du trafic aérien. Deux compagnies aériennes ont déposé un préavis de grève qui devrait impacter le pont du 8-Mai et de l'Ascension.

Samedi 4 mai, les syndicats des hôtesses et stewards français de la compagnie espagnole Vueling ont annoncé maintenir leur préavis de grève, en raison de l'insatisfaction des résultats des négociations avec leur direction sur leurs conditions de travail.

La compagnie aérienne Air Austral pourrait aussi être concernée par une grève des personnels de cabine. Cette dernière devrait débuter vendredi 10 mai et durer cinq jours. Les principales difficultés impacteraient surtout les vols retour, bien que la compagnie a affirmé qu'aucune perturbation n'était pour l'heure encore envisagée.