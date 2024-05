«Choose France» : quels investissements étrangers seront-ils dévoilés ce lundi ?

Le gouvernement a levé le voile sur plusieurs annonces attendues autour d'Emmanuel Macron, lors du 7e sommet «Choose France», qui s'ouvre ce lundi 13 mai au château de Versailles. Au total, plus de 15 milliards d’euros seront investis dans 56 projets à travers le pays. Tour d'horizon.

Des records attendus. Lors du 7e sommet Choose France, destiné à promouvoir les investissements étrangers, ce lundi 13 mai à Versailles, plus de 180 entreprises devraient annoncer vouloir investir en France dans différents secteurs, dont notamment l'intelligence artificielle et l'informatique, a annoncé le gouvernement. La présidence a ainsi dévoilé le nombre «record» de 56 projets pour 15 milliards d'euros, après les 28 annonces et 13 milliards de l'édition 2023. Voici le détail des principaux projets.

4 milliards d'euros de Microsoft

En tête d'affiche figure l'annonce par Microsoft de 4 milliards d'euros d'investissements pour un nouveau centre de données dans l'est de la France et l'agrandissement d'autres en région parisienne et près de Marseille, pour répondre à la demande croissante d'intelligence artificielle et de services informatiques en cloud. «Il s'agit de l'investissement le plus important que nous ayons jamais réalisé» en France, a déclaré son président Brad Smith.

1,3 milliard d'euros de FertigHy pour une usine d'engrais

Dans l'industrie, le plus gros projet à ce stade, en euros, concerne une potentielle usine d'engrais qui réduirait fortement les rejets de dioxyde de carbone, le premier gaz à réchauffer l'atmosphère. Le consortium européen FertigHy va annoncer envisager d'investir 1,3 milliard d'euros d'investissement pour une usine dans la Somme, à Languevoisin, selon le ministre de l'Industrie Roland Lescure dans la Tribune Dimanche.

1,2 milliard d'euros d'Amazon

Le géant américain du e-commerce Amazon va de son côté investir «plus de 1,2 milliard d'euros en France» à la fois dans les centres de données de son activité de «cloud», notamment pour l'intelligence artificielle (IA) générative, et dans ses entrepôts logistiques, avec la création de «plus de 3.000 emplois», a assuré dimanche l'Elysée.

500 millions d'euros des grands laboratoires pharmaceutiques

Des investissements supplémentaires dans la pharmacie seront réalisés avec Pfizer (500 millions sur cinq ans), AstraZeneca (388 millions de dollars) et GSK (140 millions d'euros).

400 millions d'euros pour La création d'une usine aéronautique

Une future usine aéronautique devrait également voir le jour avec la société allemande Lilium «dans un site qui reste à déterminer mais qui sera en Nouvelle-Aquitaine, pour produire un avion régional électrique et le reconditionnement des batteries de cet avion régional électrique».

«L'investissement se monte à 400 millions d'euros, représente 850 emplois et l'entrée en service de l'usine est prévue en 2026», a-t-il poursuivi. Lilium développe en Allemagne des appareils à décollage et atterrissage verticaux.

350 millions d'euros de la part de McCain

Le géant canadien McCain, spécialisé dans la transformation et la distribution de produits alimentaires, et notamment dans la production de frites surgelées, va investir 350 millions d'euros pour moderniser et agrandir des lignes de production de frites et pommes de terre dans le Pas-de-Calais et dans la Marne, où se rendra Emmanuel Macron ce lundi matin.

300 millions pour La création d'une usine de raffinage de nickel

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé de son côté la création d'une usine de raffinage de nickel sur les communes de Blanquefort/Parempuyre (Nouvelle Aquitaine) par l'entreprise KL1 basée en Suisse.

Le site de Blanquefort, «avait été très marqué par la fermeture de Ford», a rappelé le ministre lors d'une communication téléphonique avec la presse. Montant de l'investissement : 300 millions d'euros, pour 200 emplois, selon lui. Le début de l'activité est prévu en 2027.

«Avec cet investissement la France sera en mesure d'avoir l'intégralité de la chaîne de valeur du véhicule électrique : mine, raffinage, cathodes, batterie, véhicule électrique», a-t-il assuré. Les terres rares sont indispensables aux moteurs des voitures électriques.

72 millions pour fabriquer des Thermomix

Plus modeste, le fabricant allemand du luxueux robot ménager Thermomix, Vorwerk, va, selon Roland Lescure, créer 50 emplois dans la région de Châteaudun, où elle a déjà une usine (72 millions seront investis). «Demain, ce seront 1,8 million de Thermomix produits par an en France, dont 85% destinés à l’export», a dit Roland Lescure.

plusieurs banques étrangères s'installent en France

Enfin, Bruno Le Maire a annoncé que la banque américaine Morgan Stanley, passée en trois ans de 150 à 400 salariés en France, accueillerait son nouveau campus européen à Paris (100 emplois supplémentaires).

La First Abu Dhabi Bank, principale banque émiratie, et la Zenith Bank, banque nigériane devenue l’une des principales banques panafricaines, vont s'installer à Paris, selon la même source.

«Ce qui est intéressant c'est de voir la confirmation des investissements anglo-saxons mais aussi le déploiement des investisseurs financiers en dehors de pays anglo-saxons», a estimé Bruno Le Maire qui déjeunera lundi avec les représentants de grandes banques internationales.