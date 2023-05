«Choose France» : Emmanuel Macron au château de Versailles pour la 6e édition du sommet ce lundi

Ce lundi 15 mai, le président de la République Emmanuel Macron se déplace au château de Versailles dans le cadre de la 6e édition du sommet «Choose France», visant à promouvoir l’attractivité économique de l’Hexagone à l'international.

A l’occasion de la 6e édition du sommet «Choose France», organisé chaque année par l’Elysée pour promouvoir l’attractivité économique de l’Hexagone à l’international, le chef de l’Etat Emmanuel Macron se rend, ce lundi 15 mai, au château de Versailles, dans les Yvelines.

D’après l’Elysée, ce sommet doit réunir plus de 200 dirigeants de grands groupes étrangers. Il a pour thème «investir pour un avenir durable» et est «l’occasion de nouvelles annonces d’investissements et de création d’emplois sur l’ensemble du territoire», a fait savoir le palais présidentiel.

La France, qui compte 16.800 entreprises étrangères sur son sol, «est le pays le plus attractif d’Europe avec 1.259 nouveaux projets d’investissements recensés dans l’Hexagone en 2022 (+3% par rapport à 2021). Ce record historique est significatif d’une politique économique volontariste d’attractivité et de réindustrialisation menée par le président de la République depuis 2017», a indiqué l’Elysée.

Parmi les personnes présentes au château de Versailles ce lundi, on cite Robert Iger, directeur général du Walt Disney Company, Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, Yasir Al-Rumayyan, gouverneur du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, ou encore Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud, directeur général du Qatar Investment Authority.

L’arrivée sur place du président de la République est prévue pour 14h45 et le sommet doit s'achever avec un dîner de travail aux alentours de 20h15.

700 millions d'euros investis en Moselle

Profitant de cet événement, Emmanuel Macron doit annoncer l’implantation d’une usine de production de panneaux photovoltaïques à Sarreguemines, en Moselle. Pour le ministre de l’Industrie Roland Lescure, cet investissement d’une valeur de 700 millions d’euros doit représenter 1.700 emplois.

«Pendant des années, on a subventionné des panneaux photovoltaïques qui étaient faits au bout du monde, là on va avoir des panneaux photovoltaïques Made in France», s'est-il félicité, confirmant une information du Journal du dimanche.

Selon le média, ce projet est porté par Holosolis, une émanation du groupe InnoEnergy, qui compte parmi ses actionnaires Siemens, le CEA ou encore plusieurs universités européennes.

L'usine de production de cellules photovoltaïques doit entrer en service en 2025 et disposer d'une capacité de cinq gigawatts à terme, précise l'hebdomadaire.