Grève des pharmacies de garde ce week-end de Pentecôte : à quoi s'attendre dans les officines ?

Les pharmacies seront en grève des gardes ce week-end de Pentecôte, du samedi 18 au lundi 20 mai inclus. Si des négociations sont engagées entre les officines et l’Assurance maladie concernant une revalorisation salariale, une solution peine à être trouvée.

Trouver une pharmacie de garde ce week-end de Pentecôte pourrait être compliqué. L’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO), l’un des deux principaux de la profession, appellent à la grève des gardes de samedi 18 au lundi 20 mai inclus.

Les patients sont appelés à prendre leurs précautions et à anticiper sur la fermeture des officines. Une négociation est d’ailleurs en cours entre l’Assurance maladie et les pharmaciens pour réviser leur rémunération, de manière à faire face à l’inflation et l’augmentation de leurs charges.

La pénurie de médicaments attise les tensions

À la question de la rémunération s’ajoute la question de la pénurie de médicaments. «Les menaces de dérégulation se concrétisent, les difficultés économiques s’intensifient, les pénuries de médicaments ne s’améliorent pas, voire se détériorent», avait justifié dans un communiqué l’USPO en avril dernier.

Le corps pharmaceutique craint aussi un projet de loi de dérégulation des professions réglementées, dont celle de pharmacien, pour le mois de septembre, qui pourrait permettre la création d’une plate-forme de vente en ligne pour la vente de médicaments.

«Non aux pénuries de médicaments, Non aux plates-formes de vente en ligne de médicaments (type Amazon), Non à la vente en grande surface des médicaments, non à l’entrée des groupes financiers dans les officines, non à la fermeture des officines», écrit l’UPSO dans une pétition visant à sensibiliser les patients sur ces questions. Elle compte d’ailleurs un peu plus de 21.000 signataires depuis le 15 avril.

Un jour de grève totale le 30 mai

Une journée de mobilisation totale est prévue le jeudi 30 mai prochain. Toutes les pharmacies sont appelées à fermer sur tout le territoire français.