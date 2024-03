«On est aux aguets en permanence» : le ras-le-bol de cette pharmacienne de Seine-Saint-Denis victime de vols à répétition

En Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen-sur-Seine, une pharmacie se fait voler des produits chaque jour. Malgré les caméras et les plaintes, les vols continuent.

«Vous voyez? On est avec nos patients au comptoir et on flippe. On se dit "punaise, y’en a encore un qui va nous piquer un truc derrière". On est aux aguets en permanence», a assuré à CNEWS Maud Mingeau, titulaire de la pharmacie de la mairie de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis.

Quotidiennement, la pharmacie de Maud subit au moins un vol de produit. À cause de ces vols à répétition, cette pharmacienne est partagée entre sa relation avec ses clients et la surveillance des rayons.

Une situation devenue intenable. «Je dois être là avec mes patients et on n’est pas 100% avec eux. On regarde les caméras, on ne peut pas s’en empêcher maintenant, on le fait systématiquement. C’est une paranoïa, un doute permanent», a confié la professionnelle de santé.

Quelque 5.000 euros de pertes

Les vols concernent en premier lieu les produits dentaires et la dermocosmétique. L’année dernière, Maud a enregistré plus de 5.000 euros de pertes, dues aux vols. «On ne nous vole pas des produits qui ne sont pas connus. On nous vole que des grandes marques», a assuré la pharmacienne.

Quant aux profils des voleurs, ils sont aussi différents les uns que les autres. «On a des amateurs, on a des pros, certains seuls, d’autres en bande organisée», a affirmé Maud.

À l’échelle nationale, les vols déclarés en pharmacie ont bondi de 20%. Par manque de moyens financiers, il est parfois difficile d’engager des agents de sécurité, et certaines pharmacies à bout finissent par fermer.

Un syndicat de pharmaciens en a appelé à l’État : «On a des caméras qui peuvent servir de preuve. Quelqu’un vole un produit et sort avec ? Il doit payer le produit, en plus d’une amende de 250 euros. Ce serait, je pense, quelque chose de dissuasif», a déclaré Cyril Colombani auprès de CNEWS, le président du syndicat des pharmaciens d’officine (Alpes-Maritimes).