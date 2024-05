Emeutes en Nouvelle-Calédonie : «La France a peur de la France», affirme Nicolas Dupont-Aignan

«Ils ont décidé entre eux, avec un corps électoral restreint, de voter l'attachement à la France. Et la France a peur de la France», affirme Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, dans La Grande Interview de Romain Desarbres, sur CNEWS, ce vendredi, réagissant à la situation alarmante en Nouvelle-Calédonie.

«Il n'y a pas une nation au monde où on fait les émeutes parce qu'on instaure le suffrage universel donc il ne faut pas céder.» Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, ne passe par quatre chemins. La situation explosive en Nouvelle-Calédonie, faisant cinq morts et des dizaines de blessés, divise à l'Assemblée nationale sur la suite.

Invité de La Grande Interview de Romain Desarbres, sur CNEWS, ce vendredi, le député de l'Essonne s'en est notamment pris à Christiane Taubira, garde des Sceaux de 2012 à 2016. «Ça veut dire que Christiane Taubira est raciste. Elle a une conception identitaire.»

Débat surréaliste à l’Assemblée nationale sur le respect du suffrage universel et de l’égalité des électeurs devant la loi en Nouvelle-Calédonie.



Retrouvez mon intervention : #DirectAN pic.twitter.com/fVbvqnOy0p — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) May 13, 2024

L'ex-ministre de la Justice de François Hollande, à l'instar de la gauche, a vilipendé la méthode employée par l'Etat dans l'archipel Pacifique pour calmer la situation. Outre le déploiement de l'armée, la gauche est opposée au projet de réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral propre au scrutin provincial de Nouvelle-Calédonie et adopté mardi soir. Le texte prévoit d'ouvrir les élections provinciales aux résidents installés depuis au moins dix ans — actuellement, près d'un électeur sur cinq est privé du droit de vote.

minoriser le peuple autochtone kanak

«Ce qui est fascinant, c'est qu'à l'Assemblée nationale, j'ai entendu des députés de la France Insoumise qui veulent faire voter les étrangers en France aux élections locales et qui se réjouissent que quelqu'un né après 1998 ne puissent pas voter. On parle bien de Français, qu'ils soient Kanaks, Mélanésiens, blancs, jaunes ou verts. On cherche à intimider la République» a fait savoir Nicolas Dupont-Aignan.

Mathilde Panot, la cheffe de file des députés LFI (La France Insoumise), a pointé un «fait colonial indéniable» lors de la séance de Questions au gouvernement à l'Assemblée. Elle voit dans ce projet de loi un passage en force du gouvernement pour minoriser le peuple autochtone kanak — peuple autochtone qui constitue 41% de la population totale de l'archipel.

Mon communiqué sur la situation en Nouvelle-Calédonie. pic.twitter.com/RHpz1H5e4v — Christiane Taubira (@ChTaubira) May 16, 2024

«Il ne faut pas avoir peur» a défendu Nicolas Dupont-Aignan, qui avait soutenu le projet de loi. «Ce que je crains dans cette affaire, c'est que le gouvernement commence à trembler. Or, il ne faut pas trembler face à des émeutiers minoritaires dangereux qui s'apparentent à une mafia et qui sont influencés par l'étranger.» A plusieurs reprises, le gouvernement a évoqué la question de l’ingérence de l’Azerbaïdjan, pays pro-russe, à Nouméa avec une partie des leaders indépendantistes calédoniens.

«Il faut arrêter de raser les murs en Nouvelle-Calédonie»

L'état d'urgence a été décrété, mercredi 15 mai, sur le territoire de l’archipel français après trois jours de violences qui ont causé cinq morts, dont deux gendarmes, et des centaines de blessés. «Le seul reproche que l'on peut faire au gouvernement est qu'il n'y avait pas assez de forces mobiles sur place compte tenu de l'impact qu'aurait eu ce projet de loi sur une petite minorité.»

Pourtant, Nicolas Dupont-Aignan estime que l'Etat est dans son bon droit, après trois référendums sur l'indépendance votés entre 2018 et 2021 — que les indépendantistes ont perdus. «Ils ont perdu tous les référendums donc il n'y a pas de peuple colonisé. Ils ont décidé, entre eux, avec un corps électoral restreint, de voter l'attachement à la France. La France a peur de la France. Il faut arrêter de raser les murs en Nouvelle-Calédonie.»