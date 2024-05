Sondage : 57% des Français estiment qu'un «racisme anti-blanc» s'exprime dans les émeutes en Nouvelle-Calédonie

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, dévoilé ce vendredi 17 mai, 57% des Français estiment qu'un «racisme anti-blanc» s'exprime dans les émeutes qui sont actuellement en cours en Nouvelle-Calédonie. 26% des sondés n’ont pas souhaité se prononcer et 17% d’entre eux ne sont pas d’accord.

Dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 mai, la Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement la ville de Nouméa, a été la cible de plusieurs violences, sur fond politique. Des gendarmes ont notamment été visés par des salves de tirs et plusieurs incendies ont été volontairement allumés. Ces violences sont toujours en cours et deux gendarmes ont été tués au cours de ces émeutes. Ce jeudi, Gabriel Attal a convoqué une cellule de crise interministérielle et plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement.

Dans le détail, les hommes ont été plus enclins à voter pour le «oui» puisque 62% d’entre eux sont d’accord. Les femmes interrogées partagent un avis plus mitigé et ont voté à hauteur de 52% pour le «oui». Elles ont également été plus nombreuses à ne pas souhaiter se prononcer (31% chez les femmes contre 20% chez les hommes).

L’écart se creuse également selon l’âge des sondés. En effet, les moins de 35 ans ont estimé à 50% qu’un «racisme anti-blanc» est véhiculé par ces émeutes, tandis que 26% ne sont pas d’accord, 24% n’ont pas exprimé d’opinion. Pour les sondés de 50 ans et plus, 65% sont d’accord avec cette idée, 11% ne le sont pas et 24% n’ont pas souhaité donner leur avis.

Un clivage prononcé entre la gauche et la droite

Au niveau des classes politiques, cet écart est encore plus largement creusé. À gauche, les personnes interrogées ont répondu «oui» à 44%, «non» à 31% et 25% ne se sont pas prononcés. Dans le détail, les sondés proches de la France insoumise sont ceux qui sont le moins en accord avec le reste du sondage : seuls 34% d’entre eux ont répondu en faveur du «oui».

À noter que les sondés partisans des partis du centre, comme Renaissance, ont des résultats assez proches de ceux de partis de droite et d’extrême droite, comme le Rassemblement national. Ainsi, 72% des personnes interrogées qui s’affilient à Renaissance pensent qu'il s'agit de ce type de racisme, contre 74% pour les sondés partisans du parti représenté par Jordan Bardella et Marine Le Pen.

Enfin, du côté des classes sociales, les personnes sondées CSP+ et celles CSP- sont plutôt en accord. En effet, les premiers ont voté à hauteur de 56% et les seconds à 52%. Seuls les inactifs ont marqué une différence puisque 62% d’entre eux ont également estimé qu'un «racisme anti-blanc» est exprimé dans ces violences qui touchent Nouméa.

*Sondage réalisé les 16 et 17 mai par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.012 personnes âgées de plus de 18 ans.