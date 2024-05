Ingérences en Nouvelle-Calédonie : Xavier Bertrand souhaite que la France boycotte la COP29 en Azerbaïdjan

Dénonçant l'ingérence de l'Azerbaïdjan dans la crise calédonienne, Xavier Bertrand appelle la France à boycotter la COP29 prévue à Bakou.

La France doit-elle boycotter la COP29, prévue à Bakou à la fin de l'année ? C'est en tout cas ce qu'a suggéré Xavier Bertrand ce dimanche 19 mai. Le président Les Républicains des Hauts-de-France y voit une réponse adéquate aux ingérences dont est accusé l'Azerbaïdjan dans la crise en Nouvelle-Calédonie.

«Ils cherchent à nous déstabiliser», a fustigé le candidat à l'élection présidentielle de 2027 sur Radio J. «Ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie avec le rôle de l’Azerbaïdjan doit nous amener à dire que la France ne participera pas à cette COP à Bakou».

Jeudi, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a en effet accusé «une partie des leaders indépendantistes calédoniens» d'avoir «fait un deal avec l'Azerbaïdjan». Il y a quinze jours, le parlement azéri a signé un mémorandum de coopération avec le Congrès de Nouvelle-Calédonie afin de «sensibiliser la communauté internationale sur le droit du peuple de la Nouvelle-Calédonie à l’autodétermination».

- @xavierbertrand réclame la boycott par la France de la prochaine #COP29 qui se déroulera en novembre prochain à Bakou en #Azerbaïdjan. « Il y a aussi un sujet en Nouvelle Calédonie, c’est le rôle de l’Azerbaïdjan à qui cela ne plait pas qu’on se batte aux côtés de l’Arménie… pic.twitter.com/YayCasUPvy — Haziza Frédéric (@frhaz) May 19, 2024

Depuis plusieurs mois, selon Gérald Darmanin, Bakou encourage ainsi le mouvement indépendantiste kanak, notamment au travers de campagne sur les réseaux sociaux et d'un soutien financier au Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS).

Six morts ce dimanche, selon un dernier bilan

Alors que l'archipel est en proie à des émeutes qui ont déjà fait six morts, les autorités françaises ont déclaré avoir détecté, sur X et Facebook, une «propagation massive et coordonnée» de contenus accusant la police française de tirer sur des manifestants indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Des contenus qui ont, selon elles, été reliés à des «acteurs azerbaïdjanais».

D'après Beauvau, Bakou se venge ainsi de l'aide apportée par la France à l'Arménie, qui dispute depuis des décennies la région du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. En septembre 2023, ce dernier a mené une ultime offensive militaire dans la région, conduisant 100.000 Arméniens à l'exode. La France avait alors offert un soutien militaire appuyé à Erevan.

Si l'Azerbaïdjan juge ces accusations «infondées», Xavier Bertrand, lui, appelle à prendre des mesures contre Bakou. «Je souhaite que la France convoque l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France pour s'expliquer sur le rôle exact de l'Azerbaïdjan à qui cela ne plait pas qu'on se batte aux côtés de l'Arménie pour défendre l’Arménie», a-t-il insisté.