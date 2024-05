Investissement massif, bus 100% accessibles, carrefours sonorisés… La mairie de Paris s’appuie sur les JO pour booster l’accessibilité

A plus de deux mois des JO 2024 à Paris, la municipalité de la capitale entend s’appuyer sur cet événement planétaire afin de renforcer sa politique d’accessibilité pour les personnes handicapées. Le Conseil de Paris, réuni ce mardi 21 mai, s’est exprimé sur les différents projets mis en œuvre en ce sens et sur l’avancée des travaux.

Un budget de 125 millions d’euros alloué à l’accessibilité universelle lors du mandat d’Anne Hidalgo. Cette somme déjà conséquente, révélée ce mardi lors du Conseil de Paris par Lamia El Aaraje, adjointe à la maire de Paris en charge de l’accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap, a été largement revue à la hausse en prévision des Jeux Olympiques 2024.

«Le rôle d’accélérateur des JO se confirme. Nous veillons scrupuleusement au bon accueil de toutes les personnes pour les Jeux (…) Nous aurons ensemble un choc culturel. Plus jamais on ne verra la question du handicap de la même façon», a indiqué Anne Hidalgo en préambule de cette journée dédiée à la question au Conseil de Paris.

Un objectif de 100% des lignes de bus accessibles d’ici les JO 2024

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, les transports collectifs français doivent être accessibles pour les personnes handicapées. A ce titre, Anne Hidalgo a rappelé l’objectif fixé par la municipalité de Paris, à savoir 100% des lignes de bus accessibles pour les personnes en situation de handicap dans la capitale d’ici les JO 2024.

Les lignes de bus parisiennes desservent plus de 2.300 arrêts de bus à Paris et actuellement, plus de 70 % de ces arrêts sont accessibles, ce qui représente un total de plus de 1.700 arrêts. Au cours des trois dernières années, ce sont plus de 380 chantiers qui auront été réalisés pour atteindre l'objectif avec un budget de 21.885 millions d’euros.

Pour rappel, une ligne de bus est déclarée accessible lorsque 70% des points d’arrêts de cette ligne sont accessibles, selon le code des transports.

8,5 millions d’euros pour les quartiers d’Accessibilité Augmentée (QAA)

Afin de garantir l’accueil des publics en situation de handicap lors des JO 2024, la mairie de Paris a investi 8,5 millions d’euros pour construire 17 quartiers d’accessibilité augmentée (QAA). «Les 17 QAA sont sur le point d’être livrés. L’objectif de ces quartiers est d’éviter une rupture des droits essentiels pour les personnes en situation de handicap», a précisé la maire de Paris.

Par définition, les QAA sont des territoires prioritaires en matière d’accessibilité dans lesquels les personnes en situation de handicap, les personnes âgées ou les familles avec poussettes ont accès dans un environnement de proximité, à une offre complète et proportionnée de services universellement accessibles.

Plusieurs outils déployés à Paris pour favoriser l’accessibilité

Parmi le panel d’outils déployés par la mairie pour faciliter l’accessibilité dans la capitale, la municipalité de Paris a mis en place des modules sonores permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de traverser la rue en toute sécurité sur plus de la moitié des 22.000 traversées piétonnes de Paris.

La municipalité a aussi pris l’engagement de créer 1.000 places de parking à mobilité réduite d’ici la fin de la mandature. Enfin, cette dernière a mis en place plusieurs aides favorisant la mobilité de ce public, dont une réduisant drastiquement le prix d’achat lors de l’acquisition d’un vélo adapté aux personnes à mobilité réduite.

Un taux de mise en accessibilité amené à doubler en trois ans

En application de la loi du 11 février 2005, la ville doit rendre accessible l’ensemble de ses 2.630 Établissements Recevant du Public (ERP). Le taux de réalisation de la mise en accessibilité, hors lieux de culte, avait atteint 45 % fin 2022 puis 60% fin 2023. Les taux prévus pour la fin 2024 ont été estimés à 80 % et à 90 % fin 2025.

En guise de conclusion, Marie-Claire Carrère-Gée, conseillère de Paris du groupe «Changer Paris», a largement attaqué ce bilan annoncé en la matière. «En 2018, vous aviez fixé un objectif de 100% en 2024. Depuis 2013, plus votre politique avance, plus l’horizon recule», a critiqué cette dernière.