Euromillions : plus de 166 millions remportés en France par un couple qui avait joué sur l'écran d'un téléphone cassé

En France, un couple ayant souhaité gardé l'anonymat a gagné plus de 166 millions d'euros, de la plus impensable des manières. Le mari a joué sur l'écran de son téléphone cassé, et avait choisi les seuls numéros sur lesquels il pouvait cliquer, a révélé l'Euromillions.

Le quatrième plus gros gain de l'histoire de la FDJ remporté grâce... à un écran défectueux. Le 30 avril dernier, un homme s'est souvenu avoir oublié de remplir sa grille pour le tirage Euromillions, qui mettait en jeu une grosse somme d'argent.

Malgré son téléphone cassé, l'homme a tout de même rempli la grille, choisissant les seuls numéros qu'il arrivait à sélectionner sur son écran tactile : «Le chronomètre était lancé ; je voulais avant tout valider ma grille avant la fin du temps réglementaire», a-t-il confié dans des propos relayés sur le site de l'Euromillions.

Mais le lendemain matin, l'homme découvre non sans surprise qu'il est ressorti gagnant du tirage, mais pense avoir remporté 166.000 euros. Incrédule, il s'est confondu en vérifications, sollicitant même son fils qui se trouvait avec lui. Verdict, ce n'est pas 166.000 euros, mais bien 166 millions d'euros qu'a gagné le père de famille.

Fou de joie, l'homme s'est empressé d'appeler sa femme avec qui il est marié depuis trente ans. Désireux de maîtriser son euphorie au téléphone, au profit de la surprise, il s'est alors contenté d'un simple «Nous avons une surprise !» adressé de vive voix à sa femme.

«Il y a un gagnant dans notre village… C’est nous»

Après une attente insoutenable d'une journée, les deux époux se sont enfin retrouvés : «J’ai pris le soin de l’asseoir et je lui ai demandé : "Ça te dit quelque chose La Française des Jeux ? Il y a un gagnant dans notre village… C’est nous"», a-t-il fini par lui révéler. Au tour de son épouse d'être incrédule : «Ce n’est pas possible», n'a-t-elle cessé de répéter.

Au-delà du caractère exceptionnel d'une victoire à la loterie, l'épouse assure avoir été à mille lieues de la vérité, pour une raison toute simple : «Lorsqu’il m’a appelée pour me dire qu’il avait une surprise, j’ai pensé à Euromillions, mais les chiffres ne correspondaient pas à notre grille habituelle», a-t-elle expliqué. «Désormais je comprends mieux pourquoi», a-t-elle poursuivi, évoquant le téléphone cassé de son mari, qui l'avait ainsi obligé à choisir les seuls numéros selectionnables sur l'écran défectueux.

Désormais, c'est une nouvelle vie qui commence pour le couple qui a de nouveaux projets plein la tête : à commencer par changer de téléphone portable, voyager... Et acheter une maison en bord de mer : «Lorsque nous voyagions, nous prenions l’habitude de prendre un café dans de très beaux endroits. Désormais, nous pourrons prendre une chambre aussi», se sont-ils réjoui.

Désireux de conserver leur anonymat, les deux époux n'ont donné aucun détail sur leur identité, leurs âges respectifs ou encore leurs région de résidence.