EuroMillions : le jackpot de 166 millions d'euros remporté ce mardi en France

La somme impresssionnante de 166,7 millions vient d’être empochée ce 30 avril par un unique gagnant en France. Selon la grille publiée par la Française des jeux, huit autres chanceux se répartiront plus de 100.000 euros.

La France compte désormais un nouveau millionnaire. Ce mardi 30 avril, un joueur vient de remporter le jackpot de 166 millions d’euros mis en jeu par la Française des jeux. Selon la grille publiée par la société, l’heureux élu se trouve en France.

Ce dernier a par conséquent coché les cinq numéros (13-22-24-33-47) et les deux étoiles (5-1). Il empochera précisément un chèque d’une valeur de 166.790.050 euros.

Outre ce chanceux, huit autres joueurs, dont un en France verront leurs comptes en banque revalorisés de 114 649,10 euros et 13 grilles, dont trois dans l’Hexagone permettront à leurs propriétaires de gagner 16 489,40 euros.

Un record à battre

Comme l’indique le site Internet de la Française des jeux, la France et le Royaume-Uni abritent le plus de gagnants depuis le lancement de l’EuroMillions en 2004. En décembre dernier, un chanceux avait remporté 240 millions d’euros, soit le plus gros gain de l’histoire du jeu.

Un an plus tôt, une grille d’un montant de 230 millions d’euros avait été validée au Royaume-Uni. Le record français a quant à lui été battu en octobre 2021 lorsqu’une Tahitienne avait empoché 220 millions d’euros. Une aubaine pour cette femme qui avait joué pour la première fois de sa vie.