JO 2024 : Anne Hidalgo en a «ras-le-bol de tous ces peines-à-jouir» qui critiquent les Jeux

Lors du Conseil de Paris ce mercredi, Anne Hidalgo a critiqué les «peines-à-jouir» et promis un «moment absolument exceptionnel» pour les Jeux Olympiques de 2024.

«Ras la casquette de tous ces Cassandre qui n'ont jamais rien fait d'autre que de critiquer»! Anne Hidalgo, la maire de Paris, a exprimé son ras-le-bol du «bashing» des Jeux olympiques de Paris lors du Conseil de Paris ce mercredi, à deux mois de l'événement planétaire.

Ce discours poignant d’Hidalgo à la gloire des J.O restera dans les annales. Je le place au même niveau que l’appel du 18 Juin. pic.twitter.com/1s8OgVQ1Dp — Vautrin (@OuranosMK) May 22, 2024

Qualifiant d'avance les Jeux de «moment absolument exceptionnel», l'élue socialiste a dénoncé l'attitude des «peines-à-jouir» qui «n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble».

«Ouvrez les yeux et les oreilles et laissez-vous surprendre»

Pour la maire, la flamme olympique, qui sillonne le pays depuis le 8 mai, attise une «ferveur populaire» qui «est en train de monter de façon extrêmement puissante». Elle assure que «cet enthousiasme populaire va monter et venir à Paris».

Malgré cet enthousiasme affiché, des Parisiens s'inquiètent des perturbations liées aux Jeux, notamment des restrictions de circulation et de l'engorgement des transports.

Anne Hidalgo a appelé les Parisiens à se rassembler pour «vivre un moment d'exception» et «faire de ces Jeux une réussite totale».

Un événement d'ampleur internationale

L'adjoint au commerce Nicolas Bonnet-Oulaldj a déploré les «récits négatifs» qui donnent l'impression de dire «surtout, ne venez pas aux JO».

Il a au contraire insisté sur les retombées positives pour Paris et ses habitants : «Tous nos Parisiens, tous nos commerçants, l'âme de Paris, seront mis à l'honneur» et rappelleront que «Paris, c'est la capitale mondiale de la gastronomie et de la mode».