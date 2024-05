Pour lutter contre l'homophobie à Paris, des autocollants «LGBT-friendly» pourraient être apposés à l'entrée des bars

Afin de lutter contre la hausse des actes homophobes à Paris, Ian Brossat, élu PCF, suggère de créer un réseau de bars identifiés comme des espaces LGBT-friendly, marqués par des autocollants spécifiques.

Créer des lieux de refuge pour les personnes LGBTQIA+. C'est l'idée de Ian Brossat, élu PCF, afin de lutter contre la hausse des actes homophobes dans la capitale, proposée lors de la deuxième journée du Conseil de Paris, ce matin.

«Nous souhaitons qu'un module de prévention soit ajouté à la formation obligatoire pour les gérants de débits de boissons», a-t-il déclaré. «On le sait, souvent, ces agressions ont lieu soit à l'intérieur soit en marge de ces débits de boissons. Il nous paraît utile que les professionnels soient formés sur ces sujets».

DES AUTOCOLLANTS aux couleurs du drapeau LGBT

En plus de cette formation, Ian Brossat propose également la création d'un réseau d'établissements «libres de LGBTphobies». Ces établissements, identifiés par un sticker à l'entrée, s'engageraient à respecter la charte d'engagement LGBT+ de la Ville de Paris et à mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention.

Cette proposition s'inscrit dans un contexte de hausse inquiétante des actes homophobes à Paris. Selon les chiffres de la préfecture de police de Paris, relayés par Ian Brossat, le nombre d'actes homophobes a augmenté de 15 % au premier trimestre de cette année 2024 par rapport à la même période en 2023.

La proposition d'Ian Brossat sera soumise au vote du Conseil de Paris dans les prochaines semaines.