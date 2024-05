ChatGPT : un étudiant sur trois paie un abonnement à 20 euros par mois pour faciliter sa scolarité

Une étude révèle que la quasi-totalité des étudiants utilise des intelligences artificielles quotidiennement, certains allant même jusqu'à payer un abonnement mensuel de 20 euros sur ChatGPT.

Les étudiants d'aujourd'hui ne jurent plus que par les IA génératives. Plus productives, elles réduisent le temps de travail, offrent une aide précieuse pour résoudre des problèmes complexes et s'imposent comme des alliées indispensables.

Une étude récente met en lumière l'ampleur de ce phénomène : 99% des étudiants déclarent utiliser des outils comme ChatGPT, jusqu'à payer des forfaits mensuels.

CHATGPT, «UNE BAGUETTE MAGIQUE»

Cette étude, réalisée dans le cadre du Hackathon transversal autour des enjeux sociétaux de l'IA par le Pôle Léonard de Vinci et Talan, a sondé 1.600 étudiants de divers niveaux d'études supérieures. Elle révèle la vision et l'utilisation des IA génératives par les étudiants ainsi que leur impact sur leur avenir professionnel.

Les résultats sont frappants. Les étudiants ont l'impression d'avoir trouvé leur «baguette magique». Plus de la moitié se disent «accros», affirmant qu'ils auraient du mal à s'en passer.

Un tiers des jeunes consommateurs sont prêts à payer 20 euros par mois pour accéder à une version plus puissante de ChatGPT, avec un temps de réponse plus rapide, capable de générer des images et de créer des liens personnels, de quoi en faire un assistant du quotidien.

UN OUTIL DU QUOTIDIEN ET UN ATOUT PROFESSIONNEL

Les IA génératives transforment la pédagogie et les méthodes de travail des étudiants. Désormais, elles accompagnent les projets, les travaux et toutes les étapes d'apprentissage.

L'impact des IA génératives ne s'arrête pas aux études. Elles sont devenues des outils professionnels essentiels pour la plupart des entreprises, qui recherchent de plus en plus des jeunes diplômés maîtrisant ces technologies.

La maîtrise des IA génératives est ainsi perçue comme une compétence clé pour les futurs talents. Pour les défenseurs de cette technologie, les étudiants d'aujourd'hui sont donc non seulement mieux équipés pour leurs études, mais ils le sont également pour leur future carrière professionnelle.