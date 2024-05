Marie-France Garaud, ancienne conseillère de Georges Pompidou et Jacques Chirac, est morte à l’âge de 90 ans

Marie-France Garaud, l'ancienne conseillère des ex-présidents de la République Georges Pompidou et Jacques Chirac, est morte à l'âge de 90 ans, a appris CNEWS ce jeudi 23 mai.

Figure de la droite conservatrice, Marie-France Garaud, ancienne conseillère de Georges Pompidou et de Jacques Chirac, est morte ce mercredi à l'âge de 90 ans à son domicile de Saint-Pompain (Deux-Sèvres), a annoncé son fils Jean-Yves Garaud jeudi.

Marie-France Garaud apparaissait comme l'éminence grise de Georges Pompidou, aux côtés d'un autre conseiller influent, Pierre Juillet. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing, élu à l'Élysée, avait nommé Jacques Chirac à Matignon, c'est auprès de ce jeune Premier ministre que le duo s'est affairé, le poussant notamment à se présenter, avec succès, à la mairie de Paris en 1977 ou à lancer l'«appel de Cochin» sur l'Europe un an plus tard, sur une ligne conservatrice et souverainiste.

«Elle ne pouvait pas laisser indifférent»

«C'était quelqu'un, elle ne pouvait pas laisser indifférent. Elle exerçait une forme de fascination par son autorité et ce halo d'éminence grise. Elle avait ce que beaucoup de responsables politiques n'ont plus, un caractère bien trempé, pas toujours commode, et une colonne vertébrale», a rendu hommage Henri Guaino, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée.

«Ils étaient deux avec Pierre Juillet. Ils ont bien cornaqué Jacques Chirac au début, mais ça ne pouvait pas durer. Pour eux, varier représentait une forme de faiblesse, quand Jacques Chirac était dans la plasticité. La rupture a eu lieu après l'appel de Cochin, et l'expression "parti de l'étranger", qui a pu choquer, même des gens comme moi», a-t-il poursuivi.

Pour rappel, Marie-France Garaud avait été élue eurodéputée en 1999 sur la liste menée par Philippe de Villiers et Charles Pasqua.