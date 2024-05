Franz-Olivier Giesbert : «C’était un débat formidable, Jordan Bardella et Gabriel Attal ont fait preuve d’une grande maturité»

«C’était un débat formidable, Jordan Bardella et Gabriel Attal ont fait preuve d’une grande maturité», a déclaré ce vendredi sur CNEWS Franz-Olivier Giesbert, journaliste et écrivain, au sujet du duel qui a opposé hier le président du RN au Premier ministre.

«C'est la politique de demain. D'un côté, vous avez Jordan Bardella, 28 ans, il a un tel sang-froid, c'est une machine. De l'autre, il y a Gabriel Attal, 35 ans, beaucoup de brio, de facilités», a-t-il salué.

Pour lui, choisir ces deux hommes politiques en face-à-face était «un très joli coup politique» : «C’était un débat formidable, Jordan Bardella et Gabriel Attal ont fait preuve d’une grande maturité», a-t-il félicité.

Franz-Olivier Giesbert a évoqué un débat «de qualité», avec «deux personnages très différents» : «Jordan Bardella jouait plus sur le calme, il avançait lentement, à sa façon (...) de l'autre côté Gabriel Attal était plus piquant, attaquant», a-t-il analysé.

«On sent qu'ils vont être là longtemps»

Le journaliste et écrivain estime avoir relevé quelques moments de difficultés propres à chacun des deux hommes politiques.

«Il y a un moment où Jordan Bardella avait vraiment du mal et c'était sur l'Ukraine, comme à chaque fois. Je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait en ligne avec Marine Le Pen à ce sujet», a-t-il indiqué.

Toutefois, le chef de file du Rassemblement national aurait «marqué des points» sur l'immigration et sur le nucléaire, selon le journaliste, tandis que son interlocuteur, le Premier ministre, en aurait gagné sur la Russie.

Mais y a-t-il un gagnant ? «Si on me poussait dans mes derniers retranchements, je dirais Jordan Bardella. Mais j'ai l'impression que Gabriel Attal aussi a gagné. Ils sont bons tous les deux, et on sent qu'ils vont être là longtemps», a-t-il analysé.