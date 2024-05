Gabriel Attal sera à Valence ce vendredi pour lancer la Force d'action républicaine

Le Premier Ministre Gabriel Attal sera en déplacement à Valence dans la Drôme ce vendredi 24 mai pour défendre la FAR, un programme visant à réduire l'insécurité dans les quartiers sensibles.

Cette fois c’est la bonne. Après plusieurs annulations, le Premier Ministre Gabriel Attal se rendra bien à Valence ce vendredi 24 mai. Son objectif sera de parler de la sécurité dans les quartiers sensibles et y lancer la FAR, la Force d’Action Républicaine, indique France Bleu.

Lors de son déplacement, le Premier Ministre prévoit de visiter la médiathèque de Fontbarlettes, un lieu particulièrement touché par les incivilités et contraint de fermer pendant neuf mois l'année passée. Il prendra ensuite la direction du commissariat puis conclura son parcours par un passage vers la mairie de Valence pour y rencontrer le maire Nicolas Daragon. Gabriel Attal devrait rester environ deux heures dans la ville de la Drôme.

Montrer de la fermeté

Dans un contexte où la campagne des Européennes aborde abondamment les questions sécuritaires, le gouvernement veut se montrer ferme en mettant la lumière sur son programme FAR, la Force d’Action Républicaine. Un dispositif défendu par le Premier Ministre à cette occasion et décidé par sa prédécesseuse, Élisabeth Borne, le 26 octobre 2023. Il s’agit d’«un point d'étape sur les concertations sur les différentes mesures pour restaurer l'autorité, mieux prévenir la délinquance et renforcer la justice des mineurs», a expliqué chef du gouvernement. Valence est une des trois villes françaises concernées par le dispositif avec Besançon et Maubeuge.

Comme pour faire une démonstration de force, Gabriel Attal fera le déplacement accompagné. À ses côtés, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, Nicole Belloubet, ministre de l’Éducation national, Sarah El Haïry, la ministre déléguée en charge de la jeunesse et Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État en charge de la ville auront la tâche de représenter un gouvernement uni.