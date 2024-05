Sondage : le RN et LR progressent dans les intentions de vote aux européennes, le PS en baisse

Selon un sondage OpinonWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce vendredi 24 mai, le Rassemblement national mené par Jordan Bardella continue de progresser dans les intentions de vote pour les prochaines élections européennes, alors que la liste de Raphaël Glucksmann (PS), qui taraudait celle de la majorité présidentielle, enregistre une baisse.

Alors que le 9 juin, date des élections européennes, approche à grand pas, la liste du Rassemblement national poursuit son ascension. Selon un nouveau sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce vendredi 24 mai, la candidature de Jordan Bardella obtiendrait 32% des voix. Un score en hausse d’un point par rapport à la précédente étude.

Après avoir enregistré une importante baisse ces dernières semaines, Valérie Hayer, représentante de la majorité présidentielle pour ce scrutin, se stabilise à 16%. En troisième position, la liste portée par Raphaël Glucksmann, pour le Parti socialiste et Place publique, perd, quant à elle, un point, et culmine à 13% des voix.

Dans cette campagne des européennes qui s’accélère, François-Xavier Bellamy semble avoir le vent en poupe. La tête de liste pour Les Républicains progresse et récolte 8% des intentions de vote. Une hausse d’un point en une semaine qui le place devant les candidatures de Manon Aubry, pour La France insoumise (7%, -1 point) et de Marion Maréchal, de Reconquête (7%, -1 point).

Du côté des Ecologistes, si Yannick Jadot avait créé la surprise en 2019, Marie Toussaint peine à fédérer autour de son projet. La tête de liste culmine à 5% des voix, le seuil minimum pour envoyer des députés au Parlement européen.

Parmi les personnes interrogées, 19% n’expriment pas d’intentions de vote.

LFI en tête chez les jeunes, le RN chez les CSP+

En ce qui concerne l’âge des Français interrogés, 21% des 18-24 ans soutiennent la candidature de Manon Aubry et La France insoumise, marquée par les fortes prises de position sur le conflit entre Israël et la Palestine. Le discours de François-Xavier Bellamy semble capitaliser en ce qui concerne ces votants (15%). Deux points de moins que Jordan Bardella (17%), mais deux de plus que Marie Toussaint (13%).

Le Rassemblement national réaliserait un raz-de-marée de votes du côté des 50-64 ans avec 49% de ces électeurs qui se disent prêt à voter pour Jordan Bardella. Un score nettement supérieur, dans cette catégorie, à celui de Valérie Hayer (17%) et de Raphaël Glucksmann (10%).

Du côté des catégories socio-professionnelles, le RN est, encore une fois, largement en tête, chez les CSP-, qui représentent les personnes les moins favorisées (52%), et les CSP+ (29%).

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, les 21 et 22 mai 2024, sur un échantillon de 1.006 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon représentatif de 1.067 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.