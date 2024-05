Croix-Rouge : comment est née cette association qui fête ses 160 ans ce samedi ?

L’association française de la Croix-Rouge fêtera ce samedi 25 mai son 160e anniversaire. Elle en profitera pour lancer sa 90e quête nationale à Paris puis à Chartres en présence de la marraine Adriana Karembeu, qui fêtera également ses 25 ans aux côtés de l’association. Mais comment est née cette institution française incontournable ?

Une bataille historique et sanglante à l'origine d'une association aujourd'hui incontournable. Ce samedi 25 mai, la Croix-Rouge française fête ses 160 ans et lance sa campagne de dons. Un anniversaire qui rappelle les origines étonnantes de son élan solidaire.

Le 24 juin 1859, l’homme d’affaires suisse Henry Dunant, alors âgé de 31 ans, passe par l’Italie et découvre les ravages de la bataille de Solférino qui a opposé l’armée de Napoléon III et celle du royaume de Piémont-Sardaigne à l’armée autrichienne. La bataille la plus sanglante depuis celle de Waterloo. 40.000 hommes y sont morts ou blessés. Le triste spectacle motive Henry Dunant à lancer un premier Comité internationale de la Croix-Rouge en 1863. Une première étape avant la création de l'association.

Une fusion pour un changement de nom

L’année suivante, en 1864, le général Anatole de Montesquiou-Fezensac apporte son soutien à Henry Dunant et crée la Société de Secours aux Blessés Militaires (SSBM). Comme son nom l'indique, la SSBM prévoit de venir en aide aux blessés de guerre hors des champs de bataille. La société tient sa première assemblée générale le 11 mars 1865 et est reconnue d’utilité publique dès l’année suivante.

Ce sera finalement en 1940 que la SSBM fusionnera, sous la demande du Maréchal Pétain, avec les deux autres organisations humanitaires l’ADF et l’UFF pour devenir la Croix-Rouge française.