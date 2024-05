Pollution : voici les 93 plages françaises à éviter

Alors que l'été approche, la question de la pollution de certaines plages françaises se pose. 93 d'entre elles ont été catégorisées comme «à éviter» à cause d'une eau contaminée par des bactéries.

À quelques semaines du début de l'été, les plages françaises ne sont pas toutes égales en termes de pollution de l'eau. Un site spécialisé a répertorié toutes les plages françaises en quatre catégories. Les meilleures plages sont celles «recommandées», puis il y a les plages «peu risquées», les plages «déconseillées» et enfin les plages «à éviter». En tout, il y a 93 plages en France qui sont considérées comme «à éviter» à cause d'une pollution de l'eau trop élevée.

80% des plages françaises sont propres

Si vous voulez en savoir plus sur l'eau d'une plage, vous pouvez aller consulter le site de LaBellePlage qui a réalisé cette enquête. Le site explique que 80% des 1854 plages françaises sont propres et non polluées. Cependant, une plage sur cinq en France est régulièrement contaminée par des bactéries.

La plage la plus polluée de France se trouve dans la commune de Landunvez (Finistère) avec une note de 42,86.

Pour classer la propreté de l'eau de chacune des plages, le site s'appuie sur une méthode d'analyse précise qui s'appuie sur des données publiques publiées par les autorités sur le site de l'agence européenne de l'environnement sur les quatre dernières années.

Cet été, avant de vous rendre sur une plage pendant vos vacances, vous pourrez donc vous servir de cet outil pour savoir si l'eau est propre ou non.