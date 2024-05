Seine-Saint-Denis : un véhicule de police percuté après un refus d'obtempérer à Bondy

Un automobiliste a percuté une voiture de police après avoir commis un refus d'obtempérer, ce dimanche 26 mai, au niveau du pont de Bondy sur l'autoroute A86, selon une source policière à CNEWS. Les policiers ont fait usage de leur arme de service et le conducteur a pu être interpellé.

Après avoir commis plusieurs infractions graves au code de la route, un chauffard a été pris en chasse par des policiers au niveau du pont de Bondy, en Seine-Saint-Denis, sur l'autoroute A86. Face aux forces de l'ordre, l'automobiliste a effectué un refus d'obtempérer avant de finalement percuter un véhicule de police. Le chauffard a ensuite sauté du véhicule et tenté de prendre la fuite.

Face au danger et dans «des circonstances de menaces directes pour leur intégrité physique», les policiers ont fait usage de leur arme administrative, et le suspect a été interpellé. Au cours de l'interpellation, le conducteur a été blessé au poignet et l'un des policiers a été blessé à la jambe. Ils ont tous deux été conduits à l'hôpital.

Selon une source proche du dossier à CNEWS, le conducteur ainsi que le passager du véhicule étaient alcoolisés et la voiture était immatriculée en Allemagne.