Vitesse à 30 km/h en ville : la Prévention routière plaide pour une généralisation, «grotesque» rétorque 40 Millions d’Automobilistes

Une pétition, qui fait débat, a été lancée jeudi 23 mai par la Prévention routière afin de généraliser la limitation de la vitesse à 30km/h en ville.

Nécessaire pour les uns, «grotesque» pour les autres. L’association Prévention routière a lancé jeudi une pétition visant à généraliser la limitation de la vitesse à 30km/h dans toutes les villes de France.

«La vitesse des véhicules motorisés, quels qu’ils soient, reste un facteur aggravant des accidents de la circulation et l’une des causes principales de mortalité sur les routes de France. Plus la vitesse augmente, plus le champ de vision du conducteur diminue, plus la prise d’information doit être rapide et devient difficile, plus la distance d’arrêt s’allonge», justifie la Prévention routière dans sa pétition, qui a récolté plus de 1.400 signatures ce dimanche 26 mai.

⚠ Voici ce qu'il se passe lorsqu'on généralise les 30 km/h en ville.





Mobilisez-vous contre cette mesure que la Prévention routière veut appliquer à chaque ville de France ⤵https://t.co/IAbE9JX78D https://t.co/8Gz0CfcBpI — 40 millions d'automobilistes (@40MA) May 26, 2024

Une position jugée «grotesque» du côté de l’association 40 Millions d’Automobilistes.

Une limitation qui pénaliserait les conducteurs

De son côté, l’association de défense des automobilistes estime en effet que cette baisse de limitation de vitesse serait «contre-productive en matière de sécurité routière».

Se basant sur une étude de l’ADEME datant de 2014, 40 Millions d’Automobilistes indique, dans une contre-pétition, que «rouler à 30 km/h n'est pas vraiment bénéfique en matière d'émissions polluantes des véhicules motorisés»,

De plus, cette généralisation de la limitation de vitesse à 30km/h aurait eu un impact considérable sur les amendes dans les rues de la capitale : selon l’association, «le nombre de PV dressés via les radars automatiques parisiens a en effet été multiplié par 10 en moyenne, et jusqu'à 140 dans la rue de Maubeuge».