«C'est une question bête, dingue et outrancière» : Marion Maréchal attaquée sur sa politique familiale sur France Inter

Invitée de France Inter ce mardi 28 mai, Marion Maréchal a été interrogée sur la politique familiale revendiquée par son parti. Alors que la journaliste Sonia De Villers lui a demandé en quoi elle se différenciait de celle prônée par le maréchal Pétain en son temps, Marion Maréchal a dénoncé une question «dingue» et appelé à la «privatisation de l’audiovisuel public».

Un échange tendu. Alors que la journaliste de France Inter a demandé à Marion Maréchal de préciser les différences de son programme avec la politique du maréchal Pétain lors du régime de Vichy concernant la défense des valeurs de la famille, la tête de liste du parti Reconquête pour les élections européennes n’a pas souhaité répondre à la question, jugeant la comparaison «bête, dingue et outrancière».

«Qu’est-ce que c’est que cette question ?», s’est indignée Marion Maréchal. «Quand j’entends cette question, je me rappelle pourquoi j’ai envie de privatiser l’audiovisuel public, et faire 4 milliards d’économie pour les Français. Parce que cette question est tellement dingue que je n’y répondrai même pas», s’est-elle ensuite exclamée. «Elle est bête, elle est dingue, et elle est outrancière», a-t-elle enfin conclu.

Face à cette réaction, la journaliste a précisé sa question, expliquant que Marion Maréchal revendiquait la défense d’une famille «française» et «chrétienne», ce à quoi la tête de la liste créditée à 7% des intentions de vote pour les élections européennes, a réagi en avançant que c’était «n’importe quoi» de faire un parallèle avec Pétain à ce sujet.

Le président du parti Reconquête, Éric Zemmour, a pour sa part réagi en dénonçant «une radio qui insulte les Français» et qui «cache la vérité d’un voile idéologique». Il a également réclamé «la privatisation de l’audiovisuel public» et qualifié la journaliste Sonia De Villers de «militante d’extrême gauche».

Ce matin sur France Inter, Marion n'avait pas une journaliste face à elle mais bien une militante d'extrême gauche.





«Travail, Famille, Patrie», selon Pétain

Pour rappel, «Travail, Famille, Patrie» était la devise officielle de l'État français pendant la période dite du régime de Vichy. La loi du 10 juillet 1940 accordait au maréchal Pétain les pleins pouvoirs pour rédiger une constitution sous l’égide du programme de «la Révolution nationale», devant être soumise à l’approbation de la Nation et garantissant «les droits du Travail, de la Famille et de la Patrie». Cette Constitution ne fut jamais promulguée.

Selon les historiens, l'idéologie qui réglemente le fonctionnement global du régime de Vichy, repose sur la renaissance de la Nation française face au supposé «déclinisme» et délitement de la société. Celle-ci s’opère notamment avec la remise au premier plan des valeurs familiales et chrétiennes traditionnelles françaises.

Dans les faits, cette politique se matérialise notamment par l’inscription de la fête des mères au calendrier, par l’extension des allocations familiales aux non-salariés, par l’augmentation de ces allocations pour les familles nombreuses et enfin par la promotion d’une politique nataliste et économe avec la femme au foyer.