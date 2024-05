Adresse, prix du gaz, dispositif «Mon soutien psy»... Voici tout ce qui change au 1er juin

Changement d’adresse, augmentation du prix du gaz ou encore évolution du dispositif «Mon soutien psy»... A quels changements doivent s’attendre les Français à partir du samedi 1er juin ?

Chaque mois, le gouvernement annonce une série de nouveautés ou d’ajustements des dispositifs entourant le quotidien des Français.

Dès ce samedi 1er juin, il y aura ainsi du nouveau, notamment, autour du dispositif «Mon soutien psy», «le Pass’Sport», les prix repère du gaz ou encore la plate-forme Parcoursup.

Changement d’adresse au programme

Afin de simplifier l’action publique telles que l’intervention des secours ou la distribution du courrier, de nombreux Français devront avoir une adresse précise. En 2023, environ 1,8 million de citoyens étaient concernés par cette mesure.

Au 1er juin 2024, l’intégralité des habitations en France devront avoir une adresse avec un numéro de voie et une appellation précise. Cette décision intervient dans le cadre de la loi «différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification», dite «3DS», promulguée en février 2022.

«Mon soutien psy» prend de l’ampleur

Lancé en avril 2022, ce dispositif permet «à toute personne (dès 3 ans) angoissée, déprimée ou en souffrance psychique, de bénéficier de séances d’accompagnement psychologique avec une prise en charge par l’Assurance Maladie», précise le site Ameli.

Ce samedi 1er juin, ce système proposera une extension du nombre de séances annuelles, de 8 à 12, «une augmentation du remboursement des séances, passant de 30 à 50 euros» et «la possibilité de consulter directement un psychologue sans passer par un médecin».

Place au «Pass’Sport»

Cette aide de 50 euros permettant de financer une partie de l'inscription sportive à plus de 6,5 millions de jeunes sera valable dans plus de 85.000 clubs et salles de sport partenaires à compter du 1er juin 2024, et ce, jusqu’au 31 décembre 2024.

Afin de connaître son éligibilité, rendez-vous sur le site dédié.

Parcoursup évolue

Dès le 30 mai 2024, «les établissements d’enseignement supérieur transmettent leurs propositions d'admission via la plate-forme Parcoursup.»

Les élèves qui n’auront pas obtenu de proposition d’admission seront en mesure de formuler de nouveaux vœux à partir du 11 juin sous réserve de places disponibles dans les formations.

Les procédures médicales plus accessibles

Afin de simplifier le traitement d’angines ou de cystites, qui nécessitent la prise d’antibiotiques, les pharmaciens pourront par exemple délivrer ce type de médicaments.

Les opticiens pourront aussi ajuster une correction de lunettes si elle ne correspond pas au moment de l'essai. Cette décision vise à soulager les médecins, dont l’emploi du temps est souvent très chargé.

Le prix repère du gaz en hausse

Une augmentation de 2 euros /MWh TTC est prévue ce 1er juin par rapport au mois dernier. En d’autres termes, la Commission de régulation de l’énergie a indiqué que cela représentait une hausse de 2,3% du prix repère moyen HT. Ce dernier passera donc de de 75,96 euros /MWh à 77.62 euros /MWh. Le prix repère moyen TTC augmentera quant à lui de 1,8%, passant de 111,19 euros /MWh à 113,19 euros /MWh.

«Cette hausse s’explique par une légère augmentation des prix de marché de gros de gaz naturel qui étaient en baisse depuis la fin de l’année 2023», a justifié la CRE.

Stage d’observation en seconde

«Du 17 au 28 juin 2024, un stage d’observation en entreprise, en administration ou en association est instauré pour l’ensemble des élèves de seconde générale et technologique», a annoncé le gouvernement dans un communiqué.

Cette initiative permettra aux élèves d’obtenir un panorama plus approfondi des métiers et ainsi, de s’orienter plus facilement.