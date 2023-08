Aide financière Pass’Sport de 50 euros : comment en bénéficier ?

Lancé en 2021 afin de soutenir les jeunes et rendre le sport plus accessible, le Pass'Sport a été renouvelé pour la saison 2023-2024.

«Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière». Régulièrement, les autorités exhortent les Français à se bouger. Toutefois, dans certains cas, cela peut sembler plus facile à dire qu’à faire. Ainsi, l’État a pris des mesures concrètes pour faciliter cette démarche en instaurant une subvention de 50 euros pour inciter les enfants et les adolescents à s’inscrire dans un club sportif. «Le Pass’Sport est de retour avec une offre élargie ! Et ça démocratise l’accès au sport», a annoncé Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports.

Les modalités ont été élargies aux étudiants boursiers. Ainsi, l’aide est destinée aux jeunes :

Nés entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 et bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire

Nés entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 et bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Nés entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 et bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés

Étudiants, âgés de 28 ans, percevant une bourse de l’état de l’enseignement supérieur sous conditions de ressources, une aide annuelle du CROUS ou une bourse régionale pour les formations sanitaires et sociales pour l’année universitaire 2022-2023

Néanmoins, tous les clubs ne sont pas éligibles à l'allocation. Pour aider les bénéficiaires à les localiser, le site gouvernemental www.pass.sports.gouv.fr a dressé une carte des structures participant au dispositif Pass'Sport. Ce dernier peut être utilisé pour toute adhésion ou prise de licence, jusqu’au 31 décembre 2023, auprès des associations sportives ou organismes sportifs suivants :

Les associations sportives affiliées aux fédérations sportives agréées

Les associations sportives agréées (qu'elles soient affiliées ou non à une fédération sportive) des quartiers prioritaires de la ville et des territoires labellisés «Cités éducatives»

Les structures de loisirs sportifs marchands (salles de fitness, salles d’escalade, etc.)

UNE AIDE SOUS CRITÈRES

Afin de recevoir le soutien financier, aucune démarche n’est nécessaire. En effet, au cours de la dernière semaine du mois d’août 2023, le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques enverra un courrier électronique aux jeunes et aux familles éligibles. Ce courrier contiendra un code unique Pass'Sport, à présenter lors de l'inscription dans la structure sportive de leur choix, permettant de bénéficier d'une réduction de 50 euros.

Les personnes éligibles qui n’auraient pas reçu le code par mail à partir du 1er septembre 2023 pourront le récupérer en se connectant au nouveau Portail Pass'Sport, comme indiqué sur le site du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.