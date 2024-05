Vendée : un couple condamné pour avoir brisé les jambes d'un bébé de 3 mois

Jugé ce lundi 27 mai par le tribunal de La Roche-sur-Yon (Vendée), un couple a été condamné à de la prison pour avoir infligé de graves blessures à leur bébé âgé de 3 mois.

Un cas de maltraitance qui a stupéfait les médecins et le tribunal de La Roche-sur-Yon. Ce lundi 27 mai, un homme et une femme âgés de 32 et 36 ans ont été respectivement condamnés à deux ans et six mois de prison ferme pour avoir commis des violences sur leur bébé de 3 mois.

Comme le rapporte le Journal du Pays Yonnais, ce bébé né en janvier 2023 a subi d’importantes violences dès ses premières semaines d’existence, avec notamment deux tibias fracturés, ainsi que des hématomes et des griffures. Ces nombreuses blessures ont engendré 21 jours d'ITT pour le nourisson.

«Ce n’est pas seulement des hématomes qu’il a, son corps entier est bleu», a indiqué Sarah Huet, procureure de la République, lors des questions aux prévenus. En ce qui concerne les fractures aux tibias, les deux parents ont donné des versions différentes.

Au cours de leur audition, les deux condamnés ont également évoqué des dépendances à l’alcool et à l’héroïne. Une drogue qui a par ailleurs été retrouvée dans le sang du bébé.