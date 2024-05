Cancer du sein : la prise en charge intégrale des soins par l'assurance maladie débattue ce jeudi à l'Assemblée

Dans le cadre d'une niche parlementaire, l’Assemblée nationale organise ce jeudi un débat sur la prise en charge par l'Assurance maladie des soins contre le cancer du sein, y compris ceux «de support», à savoir - entre autres - les dispositifs d'aide psychologique, sociale et familiale.

A l'occasion d'une niche parlementaire du Parti communiste, l'Assemblée nationale se penche, ce jeudi 30 mai, sur une proposition de loi concernant la prise en charge par l’Assurance maladie des soins nécessaires lors d’un traitement du cancer du sein, y compris les soins dits «de support».

Porté par Fabien Roussel, le texte a aussi pour objectif de rembourser les prothèses capillaires de toutes catégories, ainsi que le renouvellement des prothèses mammaires. Toutefois, un amendement déposé par Renaissance a exclu du texte initial les dépassements d'honoraires.

Dans le cas d’un contretemps qui empêcherait le texte d’être examiné ce jeudi, il pourrait être proposé dans une loi transpartisane, a indiqué le leader du Parti Communiste français.

La proposition de loi pour la prise en charge intégrale des soins liés au cancer du sein avait été adoptée à l’unanimité par les députés, lors de la commission du mercredi 22 mai : «Le cancer du sein se distingue par un niveau variable, mais très élevé de dépenses pour les patientes ; le reste à charge moyen est de 1.300 euros à 2.500 euros», avait-il déclaré le même jour.

Parmi les soins de supports proposés en cours et à la fin du traitement figurent de manière non exhaustive un accompagnement psychologique, social, familial et professionnel, une prise en charge nutritionnelle, ou encore une prise en charge des troubles liés à la sexualité.