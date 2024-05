Élections européennes 2024 : voici ce qu'il est interdit de faire dans un clip de campagne

À l’heure où les clips de campagne pour les élections européennes fleurissent sur Internet et à la télévision, la question de la réglementation de ces mini-vidéos intrigue. Quelles règles doivent suivre les équipes de campagne pour faire la promotion de leur candidat ?

Les règles électorales et les moyens de promotions des candidats durant les campagnes politiques sont très encadrés, en témoigne le temps de parole des candidats rigoureusement décompté lors de leur intervention médiatique. Les clips de campagne n'échappent pas à cette règle. Ainsi, Légifrance nous apprend que les équipes de campagnes doivent éviter à tout prix certains éléments, qu’ils soient de langage ou de mise en scène, au risque de se voir réprimandée par l’Arcom, le gendarme de l'audiovisuel.

Ce dernier interdit par exemple l’utilisation de «l'hymne national, l'hymne européen, un hymne officiel de pays d'outre-mer ou tout hymne officiel national ou territorial étranger». Les emblèmes nationaux et européens sont également prohibés. Le recours à un drapeau se retrouve ainsi complètement proscrit.

Pas d’attaque direct à son adversaire

Les candidats doivent également éviter de faire référence à leur adversaire. «Recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d'autres listes, partis ou groupements politiques, leurs représentants ou des candidats» est interdit, précise Légifrance.

Les lieux de tournages sont également scrutés par l’Arcom puisque les candidats ne doivent pas «apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que dans l'enceinte de toute autre institution publique ou de l'Union européenne, identifiables comme tels».

De plus, les clips de campagne n’ont pas non plus vocation à faire l’objet de publicité et ne doivent pas «faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire», ni aucun autre objectif que celui de faire la promotion d'un programme politique.

«Utiliser les émissions mises à disposition à des fins étrangères à celles en vue desquelles l'accès à la campagne audiovisuelle a été prévu » est interdit, précise Légifrance. Enfin, les clips ne peuvent faire «apparaître des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit».