RER : SARA, JUJU, COHI... A quoi correspondent les codes missions des trains ?

Nombreux sont les Franciliens qui empruntent les différentes lignes de RER pour se déplacer en région parisienne. Et chaque train porte un nom composé de 4 lettres. Il s’agit d’une méthode qui permet aux voyageurs de ne pas se tromper de destination.

JUJU, COHI, LARA, SARA… Chaque jour des milliers de voyageurs Franciliens empruntent les différentes lignes du RER pour se rendre au travail ou simplement pour sortir. Et en regardant les écrans d’affichage, on remarque une série de quatre lettres inscrites juste après le nom de la ligne.

Ces sigles, affichés également sur l’avant du train, représentent en réalité des codes-missions. Ceux-ci «ont pour rôle de faciliter l’information. Ils vous permettent de vous repérer et de savoir quel train vous pouvez emprunter. En d’autres termes, ils définissent la destination du train et communiquent les informations sur leur desserte», explique le site internet de la ligne C.

1ère lettre : la destination

Mais alors que signifient ces quatre lettres ? En effet, chaque train une destination. Ainsi, la première lettre de celle-ci est désignée par la première lettre du sigle. Par exemple, sur le RER C, le «J» signifie «Juvisy», «B» pour la gare de «Brétigny», «D» pour «Dourdan», «V» pour Versailles Château et «E» pour «Étampes» ou «Saint-Martin d’Étampes».

Néanmoins, il faut rester vigilant puisqu’il existe des exceptions. Si l’on prend l’exemple du RER D, c’est la lettre «Z» qui est désignée pour les trains à destination de la gare de «Melun». Même constat également pour la gare de Malesherbes, désignée par la lettre «B».

Crédit : Transilien D

Sur le RER A, on remarque également les trains en direction de «Torcy» sont désignés par la lettre «O», ceux en destination de «Marne-la-Vallée» par la lettre «Q».

Mais comment peut-on expliquer cela ? «Les premières lettres ont été choisies dès l’origine pour ne pas avoir de lien avec le nom des gares, probablement par crainte de doublon, mais aussi, du fait que certains terminus ont pu et pourront être modifiés», indique le blog du RER B.

Concrètement, si la lettre choisie pour les trains à destination de la gare d’Aulnay-sous-Bois, sur cette même ligne, est le «G», c’est parce que l’ancien nom de cette gare est «Garage d’Aulnay».

2e lettre : la desserte

Ensuite, la 2e lettre renvoie à l’axe du train. Elle change selon les gares où les trains marquent l’arrêt.

Concrètement, si l’on prend l’exemple du RER C, on retrouve la lettre «O» pour «omnibus» sur tout le parcours, la lettre «I» si le train a une desserte directe entre Bibliothèque François-Mitterrand et Choisy-le-Roi et les lettres «A» ou «E» si le train a une desserte directe entre Bibliothèque François-Mitterrand et Juvisy.

Pour les trains JUJU, la 2e lettre «U» désigne une desserte directe entre Bibliothèque François Mitterrand et Brétigny avec arrêts à Choisy-le-Roi et Juvisy.

Sur les autres lignes du RER, on retrouve la même idée, mais les lettres peuvent changer.

3e lettre : la branche parcourue

Tous les RER sont divisés en plusieurs branches. Et parfois, le voyageur se perd en gare, ne sachant pas quel train il doit prendre. Ainsi, c’est cette 3e lettre qui pourra l’aider puisqu’elle désigne la branche parcourue.

Comme l’explique le site du RER E, «si le train est omnibus (O), alors elle désigne la gare d’origine. Si le train est direct ou semi-direct, alors elle désigne la gare à partir de ou jusqu’à laquelle le train est omnibus».

Plus simplement, si on prend le train «SARA» sur le RER C, cela veut dire que le train est à destination de Saint-Quentin-en-Yvelines, qu’il a une desserte directe entre Bibliothèque François-Mitterrand et Juvisy et qu’il provient de la gare Pont de Rungis – Aéroport d’Orly, représentée par la lettre «R».

4e lettre : le sens de circulation

Enfin, la 4e lettre désigne la ligne parcourue. Comme il existe plusieurs branches, ces lettres permettent aux voyageurs de ne pas se tromper de sens. Par exemple, sur le RER E, si la 4e lettre est «A», cela veut dire que le train dessert l’axe de Tournan. Si c’est «E», c’est que c’est la branche de Villiers-sur-Marne est desservie.