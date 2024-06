Moulin Rouge : on connaît la date à laquelle le célèbre cabaret parisien va retrouver ses ailes

Ses ailes s’étaient effondrées dans la nuit du 24 au 25 avril 2024, mais il va bientôt les retrouver. Comme l'avait promis le Moulin Rouge, la devanture du cabaret sera comme neuve pour les JO.

L’incident n’avait pas fait de blessés, mais a profondément marqué les Parisiens. Le Moulin Rouge, l’un des symboles de la capitale, a vu s’effondrer ses ailes, emportant avec elles les lettres M, O et U, dans la nuit du 24 au 25 avril. On pouvait se questionner quant au temps nécessaire à la restauration de la devanture du cabaret, mais ce n’est désormais plus un mystère.

En effet, les habitués du cabaret et les habitants du quartier de Pigalle seront ravis de voir que la grue installée sur le bâtiment pour sa restauration ne gâchera bientôt plus le paysage. Les ailes retrouveront leur place comme prévu, et ce, avant les Jeux olympiques, qui débuteront le 26 juillet prochain dans la capitale.

Comme l'a confirmé le cabaret à CNEWS, l'institution devrait pouvoir installer ces nouvelles ailes pour le 4 ou le 5 juillet prochain. L'idée étant d'être prêt pour le 15 juillet, date à laquelle la flamme olympique passera devant le Moulin Rouge.

«Un incident technique»

Cependant, qui dit nouvelles ailes dit aussi surveillance importante, pour ne pas réitérer l’incident. Le lieu emblématique avait en effet confirmé à CNEWS que cet effondrement était un «incident technique», probablement lié à l’essieu central qui lie les deux ailes ensemble. Une société experte en motorisation était intervenue sur le toit du cabaret deux mois auparavant pour une intervention liée aux ampoules LED et n’avait rien remarqué, «aucun défaut ou usure apparente n’avaient été constatés».

Le Moulin Rouge avait également précisé que des artisans allaient être mandatés pour cette reconstruction et pour la mise en place d’une nouvelle motorisation.