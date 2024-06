80 ans du Débarquement : Saint-Lô, cette ville rasée à 90% par les bombardements américains

En ce 80e anniversaire du Débarquement, la ville de Saint-Lô, surnommée la «capitale des ruines» en raison des dévastations infligées par les bombardements alliés, a rendu ce mercredi un hommage solennel aux civils innocents qui ont péri sous les bombes. Retour sur cette nuit terrifiante.

Synonyme de libération pour la France, la nuit du 6 juin 1944 représente aussi un sombre chapitre de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Entre 20h et minuit, la ville de Saint-Lô (Manche) fut intensément bombardée par les Américains, dont la mission était de couper la route aux Allemands. Près de 750 tonnes de bombes se sont abattues sur la cité manchoise, la plongeant instantanément dans les flammes.

Le lendemain matin, Saint-Lô constatait son anéantissement. 80 ans plus tard, les souvenirs de cette nuit tragique demeurent gravés dans la mémoire. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu sur place ce mercredi après-midi pour commémorer ce triste anniversaire.

Des bombardements stratégiques, mais dévastateurs

Le cauchemar dura jusqu'au 18 juillet, période durant laquelle les Alliés cherchaient à empêcher les renforts allemands stationnés en Bretagne de remonter sur le front. Les tracts d'avertissement largués la veille furent dispersés par le vent, échouant à prévenir efficacement les habitants.

Officiellement, 352 personnes ont péri les 6 et 7 juin à Saint-Lô, une ville pratiquement rasée. À la prison, plus de 200 prisonniers, dont 76 patriotes, moururent enfermés. Aujourd'hui, seule subsiste la porte de l'édifice en souvenir de ce drame.

Plus largement, selon un recensement réalisé par des historiens, quelque 19.400 civils normands perdirent la vie entre avril et septembre 1944, essentiellement à cause des bombardements alliés.

détruite à 90%, la ville de Saint-Lô est ainsi surnommée «la capitale des ruines»

Après le drame, la population est revenu timidement à Saint-Lô. Le 12 août 1944, seulement 180 habitants y sont recensés, mais les autorités américaines refusaient de délivrer d'autorisations de résidence ni de tickets de ravitaillement.

La ville, détruite à 90%, dut faire face à un long travail de déblaiement entre les décombres et les cadavres des habitants et des soldats, jusqu'au 15 octobre 1944. L'église Notre-Dame, située sur les remparts, porte encore aujourd'hui les stigmates de ces affrontements sanglants.

Post-guerre, Saint-Lô fut décorée de la Légion d'honneur en 1948 et reçut le surnom de «Capitale des Ruines», une expression popularisée par Samuel Beckett.

Les rues de la ville pavées des cendres de vies innocentes

«Le 6 juin est un jour affreux. Franchement, les Américains ont tué mes parents mais je ne leur en ai jamais voulu : ils nous ont libérés», a témoigné il y a quelques année à l'AFP Madame Vaudevire, qui avait 14 ans à l'époque.

Longtemps, elle en a voulu aux Alliés : «Le Débarquement devait être merveilleux. On imaginait qu'il y aurait une bataille de rue et que le lendemain on saluerait les vainqueurs. Et cela a été l'horreur».

Avec le temps, la colère s'est estompée, mais le souvenir douloureux des sacrifices consentis par les civils reste vivace. Saint-Lô, carrefour routier stratégique, ne devait pas tomber aux mains des Allemands. «Nos amis avaient décidé de sacrifier des victimes civiles», a-t-elle conclu.

Certains ont envisagé de laisser les ruines comme un symbole de la ville martyre et de créer un nouveau Saint-Lô ailleurs. Cependant, la population s'y est opposée, préférant retrouver la ville d'origine.

Saint-Lô a donc dû se reconstruire et depuis ses habitants continuent de commémorer ces événements, honorant la mémoire des victimes et reconnaissant les sacrifices consentis pour la libération.