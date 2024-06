Météo : qu’est-ce que le «décrochage polaire» qui va rafraîchir la France la semaine prochaine ?

Alors que la France est coupée en deux, avec des éclaircies dans la moitié nord et des orages dans la moitié sud, la fraîcheur devrait se généraliser en matinée à compter de ce lundi 10 juin. Cette baisse du mercure est due à un phénomène appelé «le décrochage polaire».

Des températures automnales à l’approche de la période estivale. Les éclaircies étaient de retour dans une large partie de la moitié nord ce samedi 8 juin. En parallèle, c’est un temps pluvieux, voire orageux, qui a été constaté dans la moitié sud de l’Hexagone depuis samedi soir.

Bien que les conditions météorologiques devraient s'améliorer la semaine prochaine, les températures, elles, devraient baisser en matinée à compter de ce lundi 10 juin notamment dans la moitié sud.

Comme le note Météo-France, cette fraîcheur, qui concerne déjà certaines régions de la moitié nord de la France depuis vendredi 7 juin, devrait se généraliser et toucher les différentes régions du sud du territoire national, en raison d'«une masse d’air frais en provenance de l’Atlantique nord», provoquée par ce que l’on appelle «le décrochage polaire».

Des températures «sous les moyennes de saison»

Dans le détail, un anticyclone doit s'installer sur l’Atlantique et à l’ouest de l’Irlande, tandis qu’une dépression doit se positionner sur les pays scandinaves. Ces paramètres vont favoriser la mise en place de vents de secteur nord-est puis nord à nord-ouest sur la France.

Par conséquent, une masse d’air frais va se déplacer dans un sens proche de l’horizontal et va toucher l’Hexagone ainsi que l’Angleterre. Cette masse d’air va impacter les températures dans les différents départements puisque, selon Météo-France, le mercure devrait «passer sous les moyennes de saison assez durablement au sud».

Crédit : Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme

Par ailleurs, bien qu’elle soit significative, cette fraîcheur «ne devrait pas atteindre des niveaux spécialement remarquables, car on restera loin des records de basse température pour la période», a ajouté l’institut météorologique. À titre d’exemple, les températures au petit matin du mercredi 12 juin seront comprises entre 8° C et 10° C dans la moitié nord et entre 9° C et 16° C dans la moitié sud.