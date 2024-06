Météo : chute des températures, retour de la pluie... À quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

Après un week-end chaud et ensoleillé sur une majeure partie du territoire, le temps va se gâter, et ce dès ce lundi après-midi.

Les prémices de l'été n'auront réellement duré que deux petits jours. Alors que les journées de samedi et dimanche ont été marquées par des premiers rayons de soleil estival, les précipitations font leur retour en région parisienne, accompagnées au nord et au sud par quelques nuages.

Ainsi, selon les prévisions de Météo-France, dès ce lundi, des gouttes sont attendues à Paris, Reims et Alençon. Le ciel sera aussi couvert dans le sud-ouest notamment à Biarritz et Tarbes.

Côté températures, le mercure sera haut pour les terres du centre du pays comme à Vichy ou Bourges avec 22 °C cet après-midi. Il grimpera jusqu'à 26 °C pour Montpellier et 25 °C pour Gap, à l'inverse d'Amiens, où il fera au maximum 14 °C.

Améliorations jusqu'à jeudi

Dès mardi, le soleil sera au rendez-vous dans la matinée sur la quasi-totalité du pays, avec quelques pluies éparses du côté de Bordeaux.

Il fera 21 °C à Lyon et à la Rochelle l'après-midi. Pour autant, les stratus et cumulus habilleront l'ensemble du ciel français, et des averses orageuses menaceront Rouen, Amiens ainsi que Lille.

Mercredi le ciel sera découvert jusqu'à la mi-journée, avec des températures comprises entre 9 et 20 °C, et l'après-midi, ce sera de nouveau le retour des nuages. Les maximales seront pour Ajaccio avec 23 °C. Jeudi ressemblera sensiblement à la veille, avec un ciel bien dégagé le matin et des températures comprises entre 9 °C pour Bourg-Saint-Maurice et 20 °C pour Nice, avant de retrouver un voile nuageux dans l'après-midi.

De la pluie partout vendredi

Vendredi, la fête est finie. Dès le matin, la quasi-totalité de l'Hexagone retrouvera la pluie. Seule une partie du sud-est sera épargnée dont les villes de Marseille et Nice, sans oublier la Corse.

Côté thermomètre, celui-ci oscillera entre 13 et 19 °C dans la matinée et atteindra tout de même 25 °C à Montpellier, et Perpignan, rare ville où des éclaircies sont attendues dans l'après-midi.