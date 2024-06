Élections législatives 2024 : voici les règles pour devenir député

Depuis ce mercredi, le dépôt des candidatures sont ouverts jusqu'au dimanche 16 juin à 18h, pour les législatives du 30 juin et du 7 juillet, qui vont reconstituer l’Assemblée nationale. Mais quelles sont les conditions pour déposer un dossier?

Attention, il ne reste plus beaucoup de temps. Vous avez jusqu’au dimanche 16 juin, à 18h, pour déposer votre candidature aux législatives, si vous souhaitez faire partie des 577 députés qui seront élus les 30 juin et 7 juillet prochains, pour reconstituer l’Assemblée nationale, dissoute par Emmanuel Macron suite aux élections européennes.

Si n’importe quel citoyen français peut apporter sa candidature aux législatives, celle-ci implique le respect de certaines règles, la première étant d’être majeur et détenteur de la nationalité française. Dans le cas des sénateurs, par exemple, il faut avoir au moins 24 ans.

Un candidat aux élections législatives ne peut représenter qu’une seule circonscription à la fois.

Aussi, la personne candidate ne doit pas avoir perdu son droit de vote ou son éligibilité suite à une décision de justice. L’inéligibilité peut par exemple concerner les personnes placées sous curatelle ou sous tutelle.

Qui ne peut pas candidater ?

En revanche, certaines personnes ne peuvent pas prétendre à une candidature aux législatives, notamment celles pour qui «l’exercice de certaines fonctions pourrait conférer un avantage indu, de nature à introduire une inégalité objective entre les candidats», indique l’Assemblée nationale.

Parmi elles figurent par exemple : un défenseur des droits pendant la durée de ses fonctions ; un préfet «dans les circonscriptions comprises dans le ressort de sa fonction ou des fonctions qu’il a exercées depuis moins de trois ans» ; un magistrat «dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel il exerce ou a exercé sa fonction depuis moins d’un an», ou encore un officier exerçant un commandement territorial.

Aussi, un suppléant ayant remplacé un parlementaire nommé au gouvernement, a interdiction de se présenter contre lui pour l’élection suivante. Un député ou sénateur ne peut pas non plus se présenter comme suppléant d’un autre parlementaire.

Quelles informations dans le dossier ?

Si toutes ces conditions sont réunies, les personnes qui le souhaitent doivent obligatoirement déposer leur déclaration de candidature en préfecture.

Attention, les candidats doivent déposer leurs candidatures pour chacun des deux tours de scrutin.

Celles-ci doivent contenir plusieurs informations sur le candidat et son suppléant : leurs noms, prénoms, sexes, dates et lieux de naissances, domiciles et professions.

Doit aussi être mentionné la circonscription dans laquelle le candidat dépose son dossier, ainsi que sa signature.