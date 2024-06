Immobilier : voici les 5 villes où le prix des logements de luxe baissent le plus

Depuis quelques mois, la France est touchée par une baisse des prix de l'immobilier. Une réalité qui touche aussi bien les logements standards que les luxueux. Certaines villes connaissent une chute vertigineuse.

Des prix bas pour tout le monde, même pour les plus aisés ? Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, il faut savoir que le secteur en France est actuellement touchée par une baisse générale des prix. Les logements de luxe sont aussi touchés, c'est-à-dire des biens dont les prix de vente sont compris entre 1 et 5 millions d’euros. Voici le top 5 des villes où le prix des biens haut de gamme a le plus chuté depuis le début de l'année 2024, grâce à des chiffres récoltés par Capital.

ANNECY : -2,7 %

La ville d'Annecy a vu le prix de ses logements de luxe chuté de 2,7 % sur les cinq derniers mois. Le prix moyen du mètre carré était de 9.595 euros au début de l'année contre 9.340 euros au mois de mai.

Montpellier : -6,3 %

A Montpellier, les prix ont chuté de 6,3 % sur les cinq derniers mois. Le prix moyen du mètre carré était de 6.000 euros au début de l'année contre 5.625 euros au mois de mai.

Lyon : -11,2 %

Une chute encore plus vertigineuse à Lyon, où le prix de ses logements de luxe accuse une baisse de 11,2 % sur les cinq derniers mois. Le prix moyen du mètre carré était de 7.750 euros au début de l'année contre 6.886 euros au mois de mai.

Biarritz : -22,9 %

Même constat à Biarritz, avec des prix en baisse de 22,9 %. Le prix moyen du mètre carré était de 11.745 euros au début de l'année contre 9.057 euros au mois de mai.

la baule : -29 %

Terre très demandée, La Baule a vu le prix de ses logements de luxe chuté de 29 % sur les cinq derniers mois. Le prix moyen du mètre carré était de 9.776 euros au début de l'année contre 6.953 euros au mois de mai.

Si vous êtes propriétaire d'un bien luxueux dans l'une de ces cinq villes, vous aurez compris que la période n'est pas la plus propice à une mise en vente de votre logement.