Carte bancaire : voici tout ce qui va changer

L'apparence d'une carte bancaire se modifie progressivement. Pour des raisons esthétiques ou sécuritaires, voici les changements de cet objet du quotidien.

Disparition des numéros en relief, de la bande magnétique et de la signature : la carte bancaire se modernise. Ce moyen de paiement est en pleine évolution. Pour des raisons de sécurité et d'innovation, son design se modernise et se débarrasse de certains éléments devenus obsolètes.

Le numéro en relief, vestige d'une époque révolue

Le numéro en relief, autrefois indispensable pour imprimer les transactions sur des «sabots», n'a plus aucune utilité aujourd'hui. Les terminaux de paiement électroniques (TPE) ont largement pris le relais et rendent cet élément obsolète. C'est pourquoi de nombreuses banques ont décidé de le supprimer de leurs nouvelles cartes.

La bande magnétique et la signature sur la sellette

Le même sort pourrait bientôt toucher la bande magnétique et la zone de signature, également délaissées par les consommateurs. La puce électronique et le paiement sans contact ont rendu ces éléments superflus, et leur disparition est envisagée dans les années à venir.

Vers des cartes plus épurées et plus sécurisées

Outre la disparition de certains éléments, les cartes bancaires de demain pourraient intégrer de nouvelles fonctionnalités. Parmi les plus attendues, on trouve le capteur d'empreintes digitales, qui permet une authentification plus sécurisée et un paiement sans code.

Des designs plus modernes et des innovations utiles

L'évolution des cartes bancaires ne se limite pas à la suppression d'éléments. De nouvelles fonctionnalités, comme l'encoche pour les personnes malvoyantes, font leur apparition pour rendre l'utilisation plus inclusive. De même, les banques misent sur des designs plus modernes et des matériaux plus nobles, comme le métal, pour proposer des produits plus haut de gamme.

Un changement en marche, mais pas pour tout le monde

Si la disparition de certains éléments traditionnels et l'arrivée de nouvelles fonctionnalités semblent inéluctables, il est important de noter que tous les clients ne sont pas encore prêts à adopter ces changements. Certains craignent que les cartes sans numéro en relief soient moins sûres ou moins pratiques.

L'évolution des cartes bancaires est un processus en cours qui vise à les rendre plus modernes, plus sécurisées et plus adaptées aux besoins des utilisateurs. La disparition de certains éléments traditionnels et l'arrivée de nouvelles fonctionnalités peuvent susciter des inquiétudes, mais elles sont également nécessaires pour répondre aux enjeux de demain.