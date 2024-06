Sondage : 52% des Français comptent voter pour l'opposition lors des législatives

Selon un sondage exclusif de l'Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce samedi 15 juin, 52% des Français comptent voter pour l'opposition lors des élections législatives anticipées du 30 juin prochain.

Les sondés ont été invités à se prononcer sur leur choix de vote les 30 juin et 7 juillet prochain. Ainsi, outre la majorité présidentielle (18%) et l'opposition, les Français pouvaient choisir ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire l'indécision, une liste indépendante ou le vote blanc, (23%) ou l'abstention (7%).

Dans le détail, les femmes sont les plus indécises. Elles sont 27% à ne pas avoir opéré de choix entre le camp d'Emmanuel Macron et les deux blocs d'opposition, contre 19% pour les hommes. Elles sont aussi 7% à préférer ne pas aller voter, soit 2 points plus que pour leurs homologues masculins.

De son côté, la gent masculine sondée soutient l'opposition à 57% et la majorité présidentielle à 19%, contre respectivement 49% et 17% pour les femmes.

Les inactifs moins enclins à voter

Les résultats de l'étude mettent en avant des disparités dans les réponses des sondés en fonction de leur catégorie d'âge. Ainsi, ce sont les 18-24 ans qui se tournent le plus (62%) vers l'opposition, qu'elle soit de droite ou de gauche. A contrario, les plus de 65 ans, bien que majoritairement dans l'opposition (52%) qui restent les plus proches de la majorité présidentielle (26%).

Par ailleurs, les 25-34 ans sont ceux qui font le plus le choix de l'abstention (10%), suivis de près par les 35-49 ans (9%). Ces derniers sont avec les 50-64 ans ceux qui restent les plus indécis dans le choix de leur vote (27%).

Sur le plan des catégories socio-professionnelles, les inactifs sont 9% à s'abstenir contre 6% pour les CSP- et 4% pour les CSP+. Le vote en faveur de l'opposition reste majoritaire (respectivement 52%, 55% et 51%). Toutes trois enregistrent un taux moyen d'indécision de 25%.

18% d'électeurs frondeurs dans la majorité

Concernant le volet politique, si les sondés proches de la majorité présidentielle restent majoritairement fidèles au parti Renaissance (73%), 18% d'entre eux ont décidé de se voter en faveur de l'un des deux blocs d'oppositions et 8% ne se prononcent en faveur d'aucun.

À gauche de l'échiquier politique, les partis viennent de s'unir sous la bannière du Nouveau Front populaire. Une alliance qui peine à convaincre les électeurs. En effet, 77% des proches de la France insoumise et 55% de ceux du Parti socialiste comptent voter pour l'opposition mais ils ne sont que 42% pour ceux d'Europe Écologie-Les Verts.

Plus illustratif encore, 43% des sondés se disant électeur d'EELV ne souhaitent pour le moment ne voter ni pour la majorité présidentielle, ni pour l'opposition. Ils sont également 35% pour le PS et 18% pour LFI.

Les électeurs LR déchirés par le choix

Si les dirigeants du parti des Républicains se déchirent entre le choix d'Eric Ciotti de soutenir le RN, celui de François-Xavier Bellamy de l'indépendance ou encore celui des élus des Hauts-de-Seine ralliant la majorité présidentielle, selon l'étude, c'est aussi le cas des électeurs.

En effet, les chiffres montrent que 22% d'entre eux se positionnent aux côtés de la majorité présidentielle, 51% de l'opposition et un quart d'entre eux sont encore dans l'indécision.

Les soutiens du Rassemblement national sont 89% à compter voter pour l'opposition, 8% à être encore indécis et 3% à s'abstenir. L'étude met en avant que le vote en faveur du président de la République et son gouvernement obtient un pourcentage nul.

*Le sondage a été réalisé via un questionnaire auto-administré, les 13 et 14 juin, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 et plus, selon les méthodes des quotas.