Météo : rafales, averses orageuses... Quel temps fera-t-il cette semaine ?

Malgré l’arrivée de l’été, les passages pluvieux et les averses orageuses ne sont pas près de quitter l’Hexagone. Seul le pourtour méditerranéen bénéficiera d’un ciel clément. Côté température, la douceur sera tout de même au rendez-vous.

La patience sera au programme de la semaine du 17 juin. Après plusieurs jours les pieds dans l’eau, les Français devront encore attendre avant le retour du soleil. Dès ce lundi, Météo-France annonce des averses encore fréquentes. Seul le ciel du pourtour méditerranéen restera dégagé.

«Du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à Bourgogne Franche-Comté et le nord d'Auvergne Rhône-Alpes, la journée débute là aussi sous un ciel encombré et des pluies parfois orageuses, avant le retour du soleil en fin de matinée», prévoit Météo-France pour lundi. Cependant, ces tendances orageuses reviendront dès l’après-midi dans le nord du Massif central jusqu'au Jura en passant par les Vosges.

Mercredi et jeudi constitueront les journées les plus nuageuses et pluvieuses de la semaine. En effet, le 19 juin sera marqué par un ciel voilé sur la majorité du territoire, à l’exception de Strasbourg, Belfort ou Lyon. Le lendemain, le temps se gâtera de nouveau. Un risque de pluies orageuses sera même à prévoir en soirée du Sud-Ouest au Nord-Est.

Week-end en demi-teinte

Dans certaines zones, prudence aux vents. «Le vent de sud à sud-est se renforce sur les Pyrénées et du golfe du Lion jusqu'au sud du Massif central et au Lyonnais, les rafales atteignent 60 km/h en général, 60 à 70 km/h dans le domaine de l'Autan», prévient le service météorologique.

Vendredi, la pluie sera toujours au rendez-vous sauf en Côte d’Azur et en Corse. Si le ciel sera plus lumineux dans tout le pays pour les matinées du samedi 22 et du dimanche 23 juin, les nuages et les averses feront leur retour dans l’après-midi pour durer jusqu’en soirée localement.

Côté températures, les minimales de ce lundi seront comprises «entre 11 et 16° C en général, voire 17 ou 18° C au bord de la Méditerranée». Elles pourront atteindre 25 à 30° C au sud et localement 30 à 32° C dans le Sud-Ouest.

Tout comme pour les jours précédents, la Corse battra le record des températures les plus chaudes, avec un mercure pouvant aller jusqu’à 33° C jeudi 20 juin.