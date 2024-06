Météo : quand le soleil fera-t-il son retour ?

Le beau temps n’est pas au rendez-vous en ce mois de juin. Entre averses, orages et bourrasques, le soleil se fait attendre en France à quelques jours seulement de l’été. Quand le soleil va-t-il faire son grand retour ?

Pluie, vents violents, nuages... pour l’instant, le mois de juin n’a rien eu d’estival en France. Cela devrait continuer en début de semaine, en particulier sur la moitié nord du territoire, selon les prévisions de Météo-France.

Lundi et mardi, il fera entre 15 °C le matin et 26°C l’après-midi, le ciel sera couvert avec des averses prévues notamment à Paris, près de la Manche et en Normandie.

De belles éclaircies sont prévues dans le sud de la France, avec des températures qui grimperont jusqu’à 31°C mardi après-midi à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Du soleil... et retour de la pluie

A partir de mercredi, le soleil fera son grand retour partout en France, même si des orages sont attendus sur la côte Atlantique. Les températures devraient être comprises entre 14°C le matin et jusqu'à 31°C l'après-midi.

Un épisode pluvieux viendra contrarier le premier jour de l'été jeudi, et la fin de semaine sur toute la France. Les températures resteront stables.

Heureusement, le week-end devrait être ensoleillé sur tout le territoire, même si quelques averses pourront faire leur apparition samedi après-midi autour du Massif central et dans l’est de la France.